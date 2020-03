Andrew Lloyd Webber y Lin-Manuel Miranda se retan al piano en la cuarentena

El legendario creador de musicales Andrew Lloyd Webber ("Cats", "Evita", "Jesus Christ Superstar") protagonizó un reto musical con el también compositor Lin-Manuel Miranda, en el que ambos interpretaron sus piezas musicales por redes sociales durante la cuarentena por el coronavirus.

Lloyd Webber, desde el piano de su casa, pidió a sus seguidores que eligieran una pieza para tocar en estos días de cuarentena, tras lo que salió elegido el tema “All I Ask Of You” del clásico "The Phantom of the Opera", que subió en un video al que Miranda respondió y con el que desencadenó un juego entre ambos.

"Es casi tu cumpleaños y eres tú quien nos da regalos a nosotros, gracias maestro", escribió Miranda, de origen puertorriqueño, como agradecimiento por el gesto de Lloyd Webber.

Así, el músico recibió el mensaje de Miranda y lo retó públicamente a un juego: "Gracias, mega maestro, ahora es tu turno. ¿Echamos una partida?".

Y el reto comenzó.

Miranda se grabó en su piano para interpretar "Everything's Alright", del musical "Jesus Christ Superstar", con una máscara blanca ubicada encima de su piano.

El compositor añadió un mensaje que animaba a participar en la causa solidaria "Broadway Cares", iniciada por la meca del teatro para recaudar fondos destinados a los músicos y trabajadores afectados por las cancelaciones de espectáculos por la crisis del COVID-19

Al final de la interpretación, Miranda dejó clara la intención de continuar con la cadena, pues retó a Lloyd Webber a tocar "You'll Be Back" de su aclamado musical "Hamilton".

Además, Ted Neely, quien protagonizó "Jesus Christ Superstar" y ha interpretado "Everything's Alright" en infinidad de ocasiones sobre los escenarios, entró en la conversación para calificar de "maravillosa" la versión de Miranda y prometer que todos se reunirán "cuando todo esto pase".

Broadway, al igual que el resto de espectáculos de Nueva York y de otras partes del mundo, permanece cerrado como medida de contención por la crisis del coronavirus.

En esta meca de los musicales, Miranda producirá y protagonizará una nueva versión de su musical "Hamilton" que se filmará para estrenar en Disney+.

Este musical, ganador de los premios Tony, Grammy, Olivier y Pullitzer, narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos.

El propio Miranda compuso las letras, música y el guion durante seis años, inspirado en la biografía de Hamilton escrita por el historiador Ron Chernow.