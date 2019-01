Matthew Rhys protagonizará la nueva versión de "Perry Mason"

El actor galés Matthew Rhys, conocido por la serie "The Americans", protagonizará la nueva versión de "Perry Mason" que prepara HBO, informó hoy el medio especializado Deadline.

Rhys se pondrá al frente de una serie limitada que recuperará al famoso abogado que interpretó Raymond Burr durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado en la pequeña pantalla.

En principio, este proyecto iba a contar con Nic Pizzolatto como guionista y Robert Downey Jr. como protagonista.

Sin embargo, Pizzolatto ha dedicado gran parte de su tiempo a la recién estrenada tercera temporada de "True Detective", mientras que la agenda de Downey Jr., marcada por sus compromisos como Iron-Man para las películas de Marvel, no le dejó hueco para "Perry Mason".

Rhys terminó el año pasado la exitosa andadura de "The Americans", serie de espionaje en la que compartía protagonismo con su pareja en la vida real Keri Russell.

Gracias a "The Americans", el actor se llevó el Emmy en 2018 al mejor intérprete masculino de una serie dramática.

Rhys tiene previsto estrenar este año la película "A Beautiful Day in the Neighborhood", cuyo reparto encabeza Tom Hanks; y "The Report", con un notable elenco en el que aparecen Adam Driver, Jon Hamm y Annette Bening.