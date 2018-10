Michael Moore: la izquierda en EEUU está "deprimida y desmoralizada"

El cineasta estadounidense Michael Moore afirmó hoy que la izquierda en su país está "deprimida y desmoralizada", aunque confía en una movilización de las mujeres, los jóvenes y la gente de color en las legislativas de noviembre para derrotar a Donald Trump en las presidenciales de 2020.

En un coloquio con el público y la prensa en la Fiesta del Cine de Roma, donde presentará la próxima semana su último trabajo, el documental "Fahrenheit 11/9", Moore opinó que solo con el voto masivo ahora de "millones y millones de mujeres, jóvenes y gente de color" se podrá hacer frente a Trump en las elecciones de dentro de dos años.

En la charla, el cineasta cargó duramente contra Trump y el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, a los que calificó de "racistas".

"Es un racista", respondió Moore al ser preguntado por su opinión sobre la política anti-inmigración de Salvini, una respuesta que provocó grandes aplausos entre la audiencia.

"Sé que la situación es difícil para Italia porque estáis en el Mediterráneo, y siento que mi país no reciba a ninguna de estas personas (inmigrantes), porque somos un país racista con un presidente racista", añadió.

El nuevo documental de Moore, que fue estrenado el pasado septiembre en el Festival de Toronto, analiza los factores y fuerzas que a su juicio hicieron posible la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, a pesar de que nadie creía que eso fuera posible, y contiene escenas impactantes como Hitler hablando con la voz del presidente estadounidense.

"Yo no digo que Trump sea Hitler, digo que Hitler es Trump", bromeó Moore, en una intervención en la que también dejó claro que, pese al actual inquilino de la Casa Blanca, no añora al presidente George W. Bush (2001-2009), al que criticó hace 14 años en su documental "Fahrenheit 9/11".

"No, no. Bush es culpable de crímenes de guerra por haber atacado un país, Irak, que no había hecho nada. No le echo de menos. Son dos desastres, Bush y Trump", subrayó.

Moore trazó un paralelismo entre la victoria de Trump en EEUU y la llegada al poder en Italia del actual Gobierno populista de la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas, y culpó en parte a los medios dominados por las grandes corporaciones por no tomarse en serio a estos políticos y convertirlos en artistas y presentarlos como algo "divertido".

"Y en parte también es culpa de la izquierda. En Estados Unidos, pero creo que también podría aplicarse a Italia, la izquierda cree que para ganar no hay que ser muy de izquierda, hay que ser de centro-izquierda, y no se muestra como es. Dicen, soy más inteligente que Salvini o Berlusconi.. aunque no sé si estas dos palabras se pueden poner juntas", continuó.

Moore se dijo muy preocupado por la situación actual del cine en EEUU donde, dijo, "es muy raro ya que se puedan ver películas extranjeras, ni siquiera en las grandes ciudades".

Recordó que durante su juventud en una localidad industrial podían verse películas de grandes directores europeos, italianos, franceses, o del japonés Akira Kurosawa, y lamentó que "dos generaciones después ya no es posible".

El director advirtió de que sin ver cine de fuera la gente "no puede ver el mundo exterior y se convierten en alguien que no se preocupa y que desconoce lo que pasa en el mundo y tu país tomará decisiones basadas en la ignorancia".