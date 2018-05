Nacho Duato sobre su vuelta al repertorio de la CND: "Perdono pero no olvido"

"Fue muy ignorante la forma en la que me despidieron de la CND", ha señalado a EFE Nacho Duato, que mañana y por primera vez tras su cese permitirá a la formación española interpretar una de sus coreografías: "Les perdono, pero no olvido", ha subrayado.

Cuando Duato (Valencia, 1957) se vio obligado a soltar las riendas de la Compañía Nacional de Danza en 2010 porque el Ministerio de Cultura quería darle un giro "más clásico" a la formación, pensó que se merecía otro trato después de veinte años de trabajo, así que se llevó todo el repertorio que había creado para esa compañía.

Ahora, ocho años después de ese despido, el coreógrafo asegura que no guarda rencor y que por eso su nombre vuelve a estar en cartel junto a las siglas de la CND y el título de uno de sus trabajos más reconocidos, "Por vos muero", un tributo al Siglo de Oro y una obra que ofrece, señala, una imagen de España "muy distinta" a la que se tiene en el extranjero, vinculada -dice- a "las castañuelas, los toros, la sangría y la paella".

A su juicio, la danza es "en todas partes" la "Cenicienta" de las artes, pero considera que si en España la situación es aún peor es por una falta de "voluntad política", algo en lo que incide cuando menciona que "somos el único país de Europa que no tiene una compañía estable en un teatro nacional", un hecho que a los políticos, recalca, "les entra por un oído y les sale por el otro".

"El ministro de Cultura tendría que tomárselo en serio. Imagínate que no tuviéramos un estadio de fútbol, se morirían", opina Duato, que no es nada "optimista" con decisiones políticas como la debatida fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela.

"Tengo experiencia de estar veinte años con distintos políticos y cuando hacen una movida de este tipo hay que preocuparse un poco, no es nada claro", insiste el valenciano.

A la danza en España lo que le desea Duato es que se la tome "un poco más en serio" y que se le dé más visibilidad, por ejemplo, en televisiones. Pide que haya "menos 'MasterChef'" y "más programas de cultura": "Pones cualquier canal y siempre están friendo un huevo", bromea.

"Yo he hecho uso de mi físico y he salido en revistas desnudo más que nada para atraer a la gente al teatro, pero si no haces eso nadie promociona la danza en este país", revela el exbailarín, que se define como "un bocazas" y un "rebelde" cuyas provocaciones estaban, dice, "totalmente maquinadas" con el objetivo de atraer al público y "ponerle cara" a la danza.

En este momento de su vida dice estar más calmado y quizá por eso le apetece combinar su trabajo con otras aficiones como la lectura o la pintura, algo a lo que podrá dedicarle más tiempo desde el próximo mes de julio cuando abandone la dirección del Ballet Estatal de Berlín y regrese a Madrid.

Tiene claro que no quiere dirigir más compañías, pero le apetece seguir montando ballets por el mundo y está dispuesto, comenta, a ceder más obras a la CND: "Si me lo hubiesen pedido antes, lo hubiese hecho antes, pero era lógico dejar pasar un poco el tiempo".

Al final los buenos recuerdos prevalecen y Duato se muestra ilusionado por el estreno de mañana en Teatro de la Zarzuela dentro de un programa que también incluye las obras "Gods & Dogs", de Jirí Kylián, y "Hikarizatto", de Itzik Galili.

"Estuve hace tres semanas ensayando cuatro días con ellos. Ha sido como volver a casa, todavía están los mismos técnicos, los mismos masajistas, la misma señora de la limpieza. Ha sido muy bonito volver a ensayar en esos estudios donde he pasado tanto tiempo", concluye.