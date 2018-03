Realidad virtual y música pop en espectáculo para recrear la Capilla Sixtina

La realidad virtual y la música del británico Sting se aúnan con la Historia del arte para concebir un espectáculo que recrea el proceso de creación de la Capilla Sixtina y que se estrena mañana en el Auditorio Conciliazione de Roma.

"Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel" ("El Juicio Final. Miguel Ángel y los Secretos de la Capilla Sixtina") ofrecerá al espectador un ángulo de visión de 270º de la más famosa estancia vaticana acompañado por música y bailes.

Con un coste de 9 millones de euros, que han sido financiados por particulares, según indican en una nota sus promotores, la producción del espectáculo ha contado con el asesoramiento científico de los Museos Vaticanos.

Una colaboración que la directora de esta entidad museística, Barbara Jatta, enmarca en un "deseo de síntesis" entre "tradición e innovación".

"La innovación es hoy imprescindible para el funcionamiento de una institución moderna que recibe más de seis millones de visitantes al año", explica la responsable en la nota.

Y en este sentido valora que esta función "puede representar una excelente manera de experimentar y conocer la Capilla más famosa del mundo de una manera diferente, con un lenguaje comunicativo moderno, adecuado para las nuevas generaciones".

Dirigido por Marco Balich, productor de ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos como la de Río de Janeiro en 2016, la obra cuenta con la participación de todo un elenco del mundo del espectáculo contemporáneo.

El británico Sting pone sello a la composición del tema original, el himno latino del siglo XIII Dies Irae ("Día de la ira"), mientras que al virtuoso Michelangelo Buonarroti le pone voz el actor italiano Pierfrancesco Favino.

También tienen su haber en la producción el estudio Stufish Entertainmnet Architects, a cargo de la escenografía y con un historial de trabajo que incluye la planificación de conciertos de The Rolling Stones, Lady Gaga o Madonna, y el arreglista musical de bandas como U2, Blur o Coldplay, el neozelandés John Metcalfe.

Con todo, sumar arte, alta tecnología y espectáculo a fin de sumergir al espectador en los anales de la historia y obra de Miguel Ángel a través de una experiencia que sus promotores esperan que sea "emocional, estética y espiritual", añaden.

La proyección, de sesenta minutos de duración, está programada, por el momento para un año, a pocos metros del Vaticano y la mismísima Capilla Sixtina, en el Auditorio de la Conciliación de Roma.

El pintor y escultor italiano posó su pincel primeramente en 1508 invitado por el papa Julio II en las paredes laterales de esta sala, para volver sobre ella, casi treinta años después.

Lo hizo para ejecutar, esta vez por encargo del pontífice Clemente VII, la composición al fresco que decora la pared del altar mayor y que es su gran obra maestra: el Juicio Final.