Revista The New Yorker revela nuevas acusaciones de acoso sexual contra el director ejecutivo de la CBS

El poderoso director ejecutivo de la cadena CBS, Leslie Moonves, estaría cerca de renunciar a su cargo, en medio de nuevas denuncias de mujeres que le acusan de acoso sexual, que se suman a otro grupo que también le denunció el pasado julio, señala la revista The New Yorker.

En un artículo firmado por Ronan Farrow, que también sacó a la luz pública las pasadas denuncias, asegura que Moonves, al frente de CBS desde el 2016, conversa desde hace varias semanas con la junta directiva sobre su salida de la corporación.

Dichas conversaciones se llevan a cabo en medio de presiones de los accionistas y de activistas de que la empresa no ha tomado acción tras las denuncias, señala Farrow, quien también firmó un reportaje sobre los abusos sexuales del productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

El pasado julio, seis mujeres, entre ellas al menos una actriz y una guionista, que tuvieron vínculos profesionales con el director ejecutivo de CBS, alegaron que las acosó sexualmente hace más de dos décadas.

Cuatro de ellas aseguraron que durante reuniones de trabajo hubo besos y caricias no deseadas por parte de Moonves, en lo que alegan que parecía ser una práctica habitual, según el artículo de Farrow.

Dos afirmaron que Moonves, de 68 años, presuntamente las intimidó físicamente o amenazó con destruir sus carreras y aseguraron además que éste se tornó distante u hostil luego de que ellas rechazaran sus avances.

Farrow señala hoy en el artículo en el que reseña sobre las conversaciones con Moonves, que han surgido nuevas alegaciones de otras seis mujeres que le acusan de haberlas acosado o asaltado sexualmente, lo que ocurrió entre los 1980 y principios del 2000.

Moonves, quien se convirtió en una de las voces a favor del movimiento #MeToo ("Yo también"), surgido a raíz de las denuncias contra Weinstein, aseguró a la revista haber sostenido relaciones consensuales con tres de ellas.

De acuerdo con el artículo, las quejas incluyen haberlas obligado a practicarle sexo oral, haberse exhibido sin el consentimiento de éstas o haber usado la violencia física y la intimidación contra ellas.

Incluso, algunas han alegado que tomó represalias por haberle rechazado y aseguran que eso dañó sus carreras.

Una de las mujeres, a quien Farrow identifica como Phyllis Golden-Gottlieb, una veterana ejecutiva de la televisión, dijo que el año pasado presentó una querella criminal con el Departamento de Policía de Los Ángeles contra Moonves acusándole de haberla sujetado y obligarla a practicarle sexo oral.

También alegó que Moonves presuntamente se le expuso y que la tiró violentamente contra una pared y aunque la policía encontró que su queja era "creíble" la fiscalía no la procesó porque el tiempo para hacerlo había caducado, señala el artículo de The New Yorker.

Ambos trabajaron juntos a finales de la década de 1980.

Otra mujer, la escritora Jessica Pallingston, quien fue asistente de Moonves en los '90, aseguró que éste le obligó también a practicarle sexo oral y que tras rechazarle otros intentos, se tornó hostil.

El artículo destaca que después de salir esta publicación CNN reportó que Moonves dejará el cargo.

Las negociaciones de Moonves con CBS podrían llevarle a dejar la empresa con al menos 100 millones de dólares. Algunas de las mujeres expresaron su indignación por ello mientras que Pallingston lo considera "totalmente repugnante".

"Él debe tomar ese dinero y darlo a una organización que ayude a supervivientes de abuso sexual", afirmó.

Moonves aceptó haber tenido encuentros con tres de las que le acusan pero asegura que fueron consensuales, aunque no las identificó, según una declaración a The New Yorker.

"Las terribles acusaciones en este artículo no son ciertas. Lo que es cierto es que tuve relaciones consensuales con tres de las mujeres hace unos 25 años, antes de venir a CBS", indicó el ejecutivo, quien negó haber usado su posición para obstaculizar el avance de carreras de mujeres.

"En mis 40 años de trabajo, nunca había escuchado tales perturbadoras acusaciones. Sólo puedo presumir que han surgido ahora por primera vez, como parte de un esfuerzo concertado para destruir mi nombre, mi reputación y mi carrera", afirmó.

Por su parte, CBS indicó a la revista que está "comprometida con una investigación completa e independiente" que ya se lleva a cabo.

De acuerdo con Farrow, una persona vinculada con las conversaciones aseguró que Moonves no recibirá ninguna compensación, sujeto a los resultados de dicha investigación y que parte del dinero que le correspondería sería donado a organizaciones centradas en el acoso y asalto sexual.