Agenda cultural para la cuarentena (especial finde): series, óperas de Verdi y una noche de museos sin salir de casa

Parece ser que poco a poco todo avanza hacia una normalidad que a buen seguro será nueva, aunque no sea del todo normal. No obstante, llegan el sábado y el domingo y no queremos que el confinamiento se nos haga más duro de lo que ya es.

Por eso volvemos con una agenda cultural para pasar un fin de semana lleno de cultura y ocio, independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos.

El Instituto Cervantes ha puesto en marcha estos días el proyecto Calisueñagramas, ideado por Noni Lazaga. Se trata de un juego virtual colaborativo que invita a crear palabras optimistas a partir de sílabas de voces negativas, que repetimos estos días. Puedes descubrir más aquí.

Muchas librerías empiezan tímidamente a retomar actividad y afrontan la desescalada llenos de dudas, como te contamos aquí. Por eso algunas se han unido tejiendo redes de complicidad y animando a volver a leer y comprar en librerías de proximidad. Es el caso del proyecto Sentim les llibreries, puesto en marcha por un buen puñado de librerías que animan a participar en una especie de gran 'amigo invisible' en el que adquieres un libro que regalas a alguien que también ha participado en el proyecto, al tiempo que recibes otro para ti. Ya han participado 400 personas. Puedes descubrir más y participar aquí.

La librería y espacio de formación cultural Casa Tomada ha puesto en marcha una nueva edición de talleres en cuarentena, con cursos y actividades de formación online sobre escritura breve, autoficción, escritura poética y mucho más. Puedes informarte de la oferta y apuntarte a alguno, antes del miércoles 20 de mayo, aquí.

La editorial Capitán Swing retoma su actividad no sin dificultades, pero adelanta algunas de las novedades que llegarán, previsiblemente, en los próximos meses a las librerías. Puedes descubrirlas aquí para ir planificando futuras visitas a tu librería más cercana (con cita previa si estás aún en la fase 0 del plan de desescalada).

El sello Timun Mas del Grupo Planeta comparte estos días de forma gratuita Coronavirus: un libro para niños y niñas. Escrito por Elizabeth Jenner, Kate Wilson y Nia Roberts, e ilustrado por Axel Scheffler, se trata de una lectura especialmente pensada para hacer comprensible la situación de confinamiento y crisis a los más pequeños. Lo puedes conseguir aquí.

Roca Editorial pone en marcha estos días #MásGrandesHistorias, continuación de su campaña para facilitar la lectura durante el confinamiento, con libros en formato eBook a precios reducidos. Han añadido novedades editoriales, así que puedes consultar la lista completa de la selecciónaquí.

Netflix estrena este fin de semana White Lines, la nueva serie de Álex Pina, creador de La casa de papel. Protagonizada por Laura Haddock y Juan Diego Botto, la serie narra la investigación de la misteriosa muerte de un DJ británico en Ibiza. Puedes leer nuestra crítica aquí.

HBO España acaba de estrenar La innegable verdad, serie de Derek Cianfrance, director de las interesantísimas cintas Cruce de caminos y Blue Valentine. Narra la relación entre dos hermanos gemelos (interpretados ambos por Mark Ruffalo), y los esfuerzos de uno por sacar al otro de un centro psiquiátrico. Puedes leer nuestra crítica aquí.

Movistar+ ha añadido a su catálogo algunas películas interesantísimas estos últimos días. Entre ellas destacan 1917, la película de Sam Mendes —a quien entrevistamos aquí—, que arrasó en la temporada de premios del año pasado, y Hasta siempre, hijo mío, de Wang Xiaoshuai —a quien entrevistamos aquí—.

La recomendadísima Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles se ha estrenado estos días en Filmin y Movistar+. Ganadora del premio del jurado en la pasada edición de Cannes (ex-aequo con Los Miserables de Ladj Ly), narra una violenta pero fascinante historia de un pueblo brasileño en un futuro distópico, asolado por una serie de extrañas muertes.

Filmin estrena el fascinante documental Bombshell: La historia de Hedy Lamarr, de Alexandra Dean. Rescata del injusto olvido la historia de la estrella de Hollywood que también tuvo una intensa carrera como científica e inventora, desarrollando proyectos para el ejército norteamericano, esenciales para el funcionamiento del wifi o el bluetooth.

El sábado de madrugada, a las 02:30 hora peninsular, si alguien está despierto, podrá ver al célebre cantautor y compositor argentino Fito Páez en un concierto gratuito en directo desde sus redes: Facebook e Instagram.

También el sábado, pero a las 12:00 hora peninsular, el cantautor australiano Ben Salter ofrecerá un concierto gratuito online en el que repasará sus últimos trabajos. Será en el Facebook de The Lounge Room Sessions.

El sábado a las 22:00h, Alex Ubago ofrecerá un concierto gratuito en la plataforma que ha habilitado la Sala BBK, a través de la web y las redes sociales de la sala (ahora cerrada).

El domingo a las 18:00h, el cantautor de folk Logan Ledger ofrecerá un concierto gratuito en el que presentará su último disco, producido por el veteranísimo T-Bone Burnett. Será a través de Youtube.

Y el domingo a las 19:00h el reputado pianista estadounidense de jazz Fred Hersch ofrecerá un concierto en directo gratuito desde su perfil de Facebook.

The Metropolitan Opera de Nueva York estrenará estos días dos óperas en abierto, que se podrán ver en nuestro país a partir de las 00:30 hora peninsular. El sábado podremos ver el Rigoletto de Verdi, dirigida por Michele Mariotti con la soprano Diana Damrau y la mezzo-soprano Oksana Volkova. Y el domingo podremos ver Nabucco, también de Verdi, pero esta dirigida por James Levine con las actuaciones de la soprano Liudmyla Monastyrska y la mezzo-soprano Jamie Barton. Descúbrelas aquí.

El canal de EuropArts rescata en abierto de forma gratuita la representación de Carmen de Antonio Gades y Carlos Saura. Interpretada en el Teatro Real en 2015, la obra se puede ver ahora aquí.

La Royal Opera House estrena este fin de semana Anastasia, en versión del maestro Kenneth MacMillan e interpretada por el Royal Ballet británico. Una joya que desde el viernes se puede ver en abierto gracias a las iniciativa #OurHouseToYourHouse y #StayAtHome puestas en marcha por la institución. Puedes descubrirla aquí.

