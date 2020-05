Agenda cultural para la cuarentena (especial finde): lecturas y conciertos solidarios para pasar un atípico puente de mayo

View this post on Instagram

Está feo que lo digamos nosotros pero... VAYA CARTEL!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥 La tercera edición de Mantita Fest arranca mañana mismo, jueves día 30 de Abril, de la mano de la artistaza @mariapelaemusica. Le seguirán @jhanabeat , @victorlemesd , @ferranexceso y Lola Aguirre de @perota_chingo! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Os dejamos los horarios de los 3 días para que vayáis tomando nota. ¡Que no pare la música! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠️ Nos vemos en directo en cada una de sus redes 🙌🙌 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🖌️ No olvidéis pasar por las redes de nuestro ilustrador de cabecera @elchak_ilustracion y dejarle un me gusta y comentario de cariño! Que note el amor que le tenemos en @MantitaFest!!