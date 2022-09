Brad Pitt y Nick Cave, unidos como escultores gracias a Thomas Houseago

La conexión entre el actor Brad Pitt y el cantante Nick Cave se ha producido por un amigo común de ambos, el artista británico Thomas Houseago, que los ha invitado a participar en su exposición We en el Sara Hildén Art Museum de Tampere, en Finlandia, inaugurada el pasado domingo.

Houseago, conocido por sus esculturas en yeso, barras de refuerzo, bronce y madera. En esta exposición presenta nuevas pinturas, un género de trabajo inhabitual para él, y esculturas en secoya y yeso. Le acompañan una serie de cerámica creada por el musico y escritor Nick Cave, y por esculturas creadas por el actor Brad Pitt. Esta es la primera vez que Cave y Pitt exhiben sus obras de arte, piezas que se crearon durante el curso de un diálogo continuo con Houseago.

Aunque se mantiene la autoría individual, la presentación de todas las obras bajo el título colectivo refleja la naturaleza conectada de las obras y sus creadores. “WE es un concepto abierto que fomenta nuevas formas de pensar sobre la creación artística y el papel del artista solitario, que se trata menos de ideas nacidas exclusivamente de un solo autor. Houseago ve a WE como una incorporación de todas las formas de arte y cualquiera con quien pueda conectarse creativamente”, ha comunicado el museo. Houseago ha iniciado su proyecto We junto a Nick Cave y Brad Pitt pero espera que pueda “expandirse”.

Los trabajos de los tres artistas representan etapas de devenir, transformación y transfiguración a lo largo del tiempo. En el de Nick Cave se titula The Devil – A Life, una serie narrativa de figurillas de cerámica vidriada de entre 15 y 50 cm de alto que representan la vida del diablo en 17 etapas, desde la inocencia hasta la confrontación con nuestra mortalidad, pasando por la experiencia. Es el primer cuerpo importante de trabajo visual de Cave, que las ha hecho a mano, las ha pintado y esmaltado entre 2020 y 2022. Estéticamente, la serie hace un guiño a las figurillas victorianas Staffordshire Flatback, de las cuales es un coleccionista.

En 2020, Cave y Houseago ya habían colaborado con un “trato reparador” en el que Nick prometió escribirle una canción a cambio de que Thomas le pintara un cuadro.

Esta es la primera vez que Nick Cave muestra su trabajo plástico públicamente. Al igual que Brad Pitt. La aportación de este último son diferentes obras escultóricas. Una de ellas es un panel de yeso que representa una escena de un tiroteo (Self-inflicted gunshot wound to the house, Herida de bala autoinfligida en la casa), ha sido moldeado utilizando múltiples impresiones del cuerpo humano y unas casas moldeadas en silicona transparente que han sido disparadas con munición de diferente calibre diferente, revelando su trayectoria y congelando el marco del movimiento destructivo. Otra de las obras se titula se titulada House A-Go-Go (2017) y es un compuesto de recortes de madera de 46 cm de altura que fue la primea obra que creó.

Los títulos de las otras obras, nueve en total, son Aiming at you I saw me but it was too late this time (Apuntando a ti me vi pero ya era tarde esta vez), creada este mismo año; Slave to our vices (Esclavo de nuestros vicios); Candle holders for loved ones (Candelabros para seres queridos) y Buried Needs (Necesidades enterradas). El museo no ha proporcionado imágenes de las obras de Brad Pitt. “He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, dijo Pitt a la televisión finlandesa YLE.