La cantante Bebe espera emocionar al público ruso con "Cambio de Piel"

La cantante Bebe espera emocionar al público ruso con el que se reencuentra hoy en un único concierto en Moscú, en el que presentará su nuevo disco "Cambio de Piel" e interpretará algunos éxitos de sus otros álbumes.

"Rusia siempre me ha tratado bien. Desde la primera vez que llamaron para que viniera fue una sorpresa increíble y maravillosa", rememora la artista durante una entrevista con Efe antes del subir al escenario de la sala de conciertos Izvestia Hall.

Conocida en Rusia sobre todo por sus canciones "Siempre me quedará", "Malo" o "Ella", la cantautora extremeña asegura que no tiene ningún secreto especial para conectar con un público que no habla su idioma porque el lenguaje de la música es universal.

"No importa si tú entiendes o no. La música al final son emociones y cómo la cantas. Te emociona y te hace llorar porque tú la haces tuya", asegura la artista premiada con un Grammy y un Goya.

Al mismo tiempo, Bebe reconoce que "cuando vas a un país donde no conoces la lengua y ellos, en teoría, no conocen la tuya pero luego te cantan en tu idioma, es una locura".

Este recibimiento es algo "a lo que nunca te acostumbras", asegura al tiempo de destacar que el público ruso, en especial, es "muy cálido".

Sobre el álbum que presenta en Moscú, Bebe cuenta que se trata de un trabajo "con otros tonos", que se diferencia de sus discos anteriores.

"Hay canciones con menos melancolía y más alegría", destaca la cantante que explica que ese cambio se lo dio la maternidad.

"Los niños hacen que cada cosa se ponga en su lugar y que aprendas a darle importancia a las cosas que realmente las tienen", señala.

Bebe asegura que pese a que ese fue el cambio que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, ella seguirá experimentando con la música para "probar cosas nuevas" y disfrutar del presente.

"El tiempo es oro. Nos acostumbramos a perderlo mucho y se va. Lo perdemos mucho pensando en el pasado y en el futuro y no disfrutamos lo que tenemos en ese momento", lamenta la cantante.

Desde hace tres años en su inquietud por experimentar con la música Bebe ha comenzado a introducir en su trabajo el reguetón.

"Llevo tres años estudiándolo mucho. Es muy amplio en la lectura que tu puedas hacer", explica.

A la vez, Bebe evita definir su estilo musical, tanto el actual como el que le gustaría tener de aquí a unos años.

"Nunca he sabido definir mi estilo, jamás", dice la cantante con una sonrisa y levanta la mano para tocarse la nariz. Enseguida agrega: "Dicen que cuando te tocas la nariz estás mintiendo, pero es la verdad".

Cuando le preguntan qué tipo de música hace, la cantante encoge de hombros y contesta: "La mía".

En cuanto a sus planes, Bebe, con más de 15 años de carrera a sus espaldas y cuatro discos publicados, confiesa que por el momento no tiene previsto sacar álbumes y prefiere trabajar con sencillos.

"Este año voy a ir sacando single, es mas ordenado y me parece interesante", explica.

Considera que de esa forma se evita que algunas canciones no salgan, pues "al final del año ves qué has ido haciendo y lo puedes meter en un álbum o no",

El concierto que ofrece Bebe esta noche es su única actuación en Rusia en esta ocasión, a diferencia de los viajes que realizó en 2012 y 2013 y que la llevaron también a ciudades como San Petersburgo y Ekaterimburgo.

"Ojalá vuelva pronto y no tarde tanto tiempo. La próxima vez que venga tengo que aprender un poco de ruso", se despide la extremeña.

Anush Janbabian