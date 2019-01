Cuarón defiende el sistema de producción de Netflix: "Esta discusión está perjudicando al cine"

El debate de las exhibidoras frente al sistema de distribución bajo demanda de plataformas como Netflix, sigue abierto. Y el último en posicionarse de forma clara ha sido Alfonso Cuarón, que se alzó en defensa del gigante del VOD durante las preguntas del backstage de los Globos de Oro.

Tras ser preguntado por un periodista, que le exigía una posición en torno al debate de lo que él llamaba "la muerte del cine independiente", el director decidió contestar con otra pregunta, acompañada de una reflexión que recogía Variety.

"Mi pregunta es: ¿cuántos cines crees que proyectarían una película mexicana en blanco y negro? ¿Rodada en español y mixteco? ¿Que además es un drama sin ninguna gran estrella? ¿Cómo de grande crees que sería su estreno en el circuito convencional de distribución? Yo he tenido un estreno mejor que eso", decía Cuarón.

Alfonso Cuaron rips into journalist asking why #Roma came from Netflix #GoldenGlobes https://t.co/BECOeaWZGE pic.twitter.com/Yr27EYqD85