Javier Bardem no podrá recoger su premio Donostia debido a la huelga de actores

El actor Javier Bardem no podrá recoger el premio Donostia que le ha concedido el Festival de San Sebastián debido a la huelga de actores de Hollywood, pero ha indicado que sí lo hará, si nada se lo impide, en 2024.

La 71 edición del Zinemaldia, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre, ha confirmado la asistencia de Juliette Binoche, Gabriel Byrne, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Griffin Dunne, Aidan Gillen, Mads Mikkelsen, James Norton y Dominic West.

El esquivo Víctor Erice, que no asistió a la premiere de su película en Cannes, sí que recogerá su premio Donostia en San Sebastián el día 19. Hayao Miyazaki, cuya película Kimitachi wa do ikiru ka / The Boy and the Heron (El chico y la garza) inaugura el certamen, aceptará su premio Donostia durante una conexión virtual.

La cineasta Claire Denis ―galardonada con el Gran Premio del Festival de Cannes― presidirá el Jurado Oficial, acompañada por la actriz china Fan Bingbing; la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego; la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe; el productor húngaro Robert Lantos; la actriz española Vicky Luengo y el director alemán Christian Petzold.

Cineastas como Maite Alberdi (La memoria infinita), J.A. Bayona (La sociedad de la nieve), Robin Campillo (L'île rouge,), Isabel Coixet (Un amor), Michel Franco (Memory,), Matteo Garrone (Io Capitano), Craig Gillespie (Dumb Money), Jonathan Glazer (La zona de interés), Kitty Green (The Royal Hotel), Todd Haynes (May December), Tran Anh Hung (La passion de Dodin Bouffant), Ladj Ly (Bâtiment 5), James Marsh (Dance First), Cristi Puiu (MMXX), Valeria Sarmiento (El realismo socialista) y Justine Triet (Anatomie d'un chute) presentarán sus películas durante el certamen.

El jurado del premio Nuevos Directores está presidido por Emily Morgan, acompañada de Ricardo Aldarondo, Christian Jeune, Juanita Onzaga y Elisa Fernanda Pirir. El del premio Horizontes, está presidido por David Hurst y acompañado de Manuela Martelli y Elisa McCausland.