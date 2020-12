Vuelve la amazona de Temiscira, a la que ya vimos en Batman v. Superman, Wonder Woman y Liga de la Justicia, y lo hace con su desafío más complicado: estimular la exhibición en salas de cine durante estos tiempos pandémicos. Con la actriz Gal Gadot retomando su papel, y con la realizadora Patty Jenkins de nuevo en tareas de dirección (y esta vez como co-guionista), Wonder Woman 1984 es la nueva apuesta del universo cinematográfico poblado por los superhéroes de DC Comics. Una factoria audiovisual que sigue necesitada de buenas noticias, a pesar de la recepción más o menos positiva de la primera Wonder Woman o ¡Shazam!, y del éxito comercial cosechado mediante Aquaman.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión