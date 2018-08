Los datos que demuestran que Hollywood sigue teniendo un problema con la diversidad

La Iniciativa por la Inclusión de la facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California USC Annenberg ha publicado un estudio que muestra la desigualdad de género, raza y discapacidad en más de mil películas hollywoodenses producidas en la última década.

En este periodo,Hollywood ha visto crecer la lucha de distintos grupos sociales por su inclusión en el cine con mayor difusión en todo el mundo. El estudio universitario demuestra que, a pesar de la percepción popular, poco ha cambiado en la industria cinematográfica estadounidense.

Para desarrollar este estudio, la Iniciativa por la Inclusión analizó a cada personaje con diálogo dentro de 1.100 películas estrenadas entre 2007 y 2017: las cien más populares de cada año. Es decir, casi 49.000 personajes fueron desglosados para estudiar la representación de género, raza, capacidades corporales y otras variables contextuales.

El estudio también se ocupó de los roles detrás de cámaras en las películas analizadas, contabilizando la presencia de directores, compositores, escritores y productores.

Solo el 31,8% de los personajes son mujeres

Las conclusiones de esta investigación no son alentadoras: los porcentajes de representación en pantalla son mínimos. En el caso de las mujeres, apenas el 31,8% de los personajes con diálogo en estas películas pertenecen al género femenino. Es decir, hay 1 mujer hablando en pantalla por cada 2,3 hombres.

Además, tan solo el 33% de las películas estudiadas en 2017 tienen como protagonista a una mujer. Algo que contrasta con los datos demográficos de la población estadounidense, compuesta en un 50,8% por mujeres.

Por otro lado, en el muestreo de las películas estrenadas en 2017 se incluyó un total de 4.454 personajes con diálogos. De ellos, el 70,7% eran blancos, el 12,1% negros y 6,2% hispanos. También se halló que el 4,8% eran asiáticos, 3,9% de origen mixto y 1,7% de ascendencia en Oriente Medio. Menos del 1% eran indígenas americanos.

La comunidad LGBT+ tampoco se ha visto especialmente representada en las películas más populares del cine de Hollywood. Aunque cintas como Moonlight (2016) o Call Me By Your Name (2017) dan la impresión de una mayor representación, en 2017 el 99% de los personajes con diálogos en cine de Hollywood fueron heterosexuales y cisgénero. Mientras, en 81 de las 100 películas no aparecieron personajes LGBTI en ningún momento.

El cine de Hollywood también ha fallado a la hora de representar a personas con discapacidad: apenas el 2,5% de los personajes con diálogos durante 2017 tenían una discapacidad ya fuera mental (26,8%), de comunicación (30,4%) o física (61,6%). El 73% del total de personajes con discapacidad eran blancos.

Las cosas empeoran detrás de las cámaras. Aunque figuras como Patty Jenkins, Ava Duvernay o Greta Gerwig den mayor visibilidad a las directoras en Hollywood, es más una ilusión óptica que una realidad. El estudio del centro Annenberg señala que en el total de 1.100 películas -con sus respectivos 1.223 directores- el porcentaje de mujeres en la dirección se reduce a un 4,3%, cifra aún más inferior, el 1,3%, en el caso de las composiciones musicales. En el caso de los directores blancos, este asciende a 91,7%, seguido por los directores negros (5,2%) y asiáticos (3,1%).

¿Posibles soluciones?

De acuerdo con la Iniciativa por la Inclusión de USC Annenberg, hay formas de cambiar este panorama de exclusión. Por ejemplo: si se quiere alcanzar la igualdad de género, se podrían agregar cinco mujeres al año a cada guión (en términos de personajes que hablen). De esta modo, en 2020 habría paridad.

La iniciativa propone también algunas líneas de acción, como cuotas de inclusión por película, activismo desde los inversores de los estudios o listas inclusivas para considerar profesionales de cada ramo, entre otras. Puedes consultar el informe, íntegramente en inglés, en esta misma página o a través de este enlace.