El fotógrafo jefe de la agencia de noticias The Associated Press (AP) en España y Portugal, Emilio Morenatti, ha ganado un premio Pulitzer por su cobertura sobre el impacto de la pandemia en los ancianos en España.

Emilio Morenatti: "Con las fotos, muchas veces se apela a la dignidad cuando lo que se pretende es ocultar"

El jurado de los premios más prestigiosos de periodismo ha destacado su trabajo durante la pandemia en España con "una serie de fotografías que refleja la lucha de las personas mayores contra la COVID-19".

Morenatti se suma así a Susana Vera, Javier Bauluz y Manu Brabo a lista de periodistas españoles que han obtenido un galardón en la categoría de fotografía. Sin embargo, el zaragozano es el primer español que recibe el premio en la categoría de reportaje fotográfico. El premio tiene una cuantía de 15.000 dólares estadounidenses.

La edición número 105 de los premios ha sido emitida esta tarde de manera online. También han recibido premios el diario The New York Times, en la categoría de servicio público; los periodistas Megha Rajagopalan, Alison Killing and Christo Buschek de BuzzFeed News, en la categoría de Reportaje Internacional; o los reporteros Matt Rocheleau, Vernal Coleman, Laura Crimaldi, Evan Allen and Brendan McCarthy, del Boston Globe, en la categoría de Periodismo de Investigación. AP también ha ganado un premio en la sección de fotografía de actualidad.

Really happy to receive the Pulitzer Prize. Sharing here a selection with some of the best images. Activate 🔊

La organización ha querido reconocer con una mención especial a Darnella Frazier, la joven de 17 años que grabó el asesinato de George Floyd, un material clave en el juicio y que desató protestas internacionales contra el racismo.

En una reciente entrevista en elDiario.es, el fotoperiodista, nacido en Zaragoza aunque criado en Jerez de la Frontera, recordaba que mientras tomaba una de las fotos que ha seleccionado el jurado, en la que aparecen dos ancianos besándose a través de un plástico, lloró a lágrima tendida. "La mujer llevaba un montón de días sin ver a su marido. Estuve muchas semanas esperando a que llegase el día en que dejasen encontrarse a varias personas. La mujer me dijo que cuando lo viese le besaría pero lo que no me imaginaba es que ese beso duraría una eternidad. Fue un momento muy impactante", relató.

"El último trabajo, el de las residencias. He estado tres semanas durmiendo muy poco y despertándome de noche. Pero no tanto por lo que he visto sino por la responsabilidad de hacerlo bien", reconocía Morenatti.

Morenatti, curtido en cubrir conflictos bélicos, desde Gaza a Afganistán, fue el primero en pasar un mes dedicado a retratar cómo la atención primaria estaba desbordada para hacer frente al imparable avance del coronavirus.