"No sin fotógrafas": polémica por el máster casi sin profesoras de PHotoESPAÑA

"Y otros" rezaba el final de la lista de un total de 14 profesores, hombres, en el primer cartel de promoción que el Máster PhotoESPAÑA lanzó el pasado viernes. Ninguna mujer. El dato no pasó desapercibido y comenzaron a moverse en redes los hashtag #NoSinFotógrafas y #NoSinMujeres con los que distintos usuarios expresaron sus quejas ante esta desigualdad académica.

El colectivo 7 fotógrafas criticaba la decisión de la organización de no haber incluido a ninguna mujer en su anuncio del curso. "Denunciamos una clara falta de criterio. La fotografía no es exclusiva de hombres y son muchas las mujeres fotógrafas de referencia en este país y el mundo", pronunciaron.

La fotógrafa documental Laura Albuixech es uno de los miembros del colectivo 4F que, como proclama en su manifiesto: "Surge de la necesidad de crear vínculos dentro de la soledad que implica el acto fotográfico y tender puentes entre mujeres que a ello se dedican". En su cuenta de Twitter incidió en cómo "cualquier formación está incompleta sin las mujeres fotógrafas".

Desde el Colectivo 4F nos sumamos a la denuncia por la ausencia de fotógrafas en el Master PhotoEspaña. Son muchas las profesionales de referencia y cualquier formación está incompleta sin las enseñanzas de las mujeres fotógrafas. #NoSinFotógrafas #NoSinMujeres https://t.co/mK0oNjcWh7 — Lara Albuixech (@LunaPetit1) 26 de mayo de 2018

Ante la polémica desatada, la directora del programa de formación, Olivia María Rubio, no mencionada en el cartel de promoción, ha compartido un comunicado en la cuenta oficial de PHotoESPAÑA de Facebook. En él, afirma que la omisión de los nombres de las mujeres que forman parte de su profesorado se ha debido a "un error de comunicación".

En el primer punto del comunicado se anuncia que son varias las mujeres que forman parte del máster, la mayoría de ellas dando clases magistrales en la parte del máster abierta al público, y que han paliado su no inclusión en el cartel promocional con la newsletter. Cecilia Azniv Lutufyan, Claude Bussac, Donna Ferrato, Olga Afuera, Soledad Matesanz, Oliva María Rubio (ahora sí), Mar Sáez e Isabel Zambelli son las nuevas profesionales añadidas a la lista de las personas participarán en el curso.

En los dos apartados siguientes se reconoce que el porcentaje de profesores es superior al de profesoras aunque aseguran cada año se va incrementando el de mujeres buscando ofrecer una propuesta más paritaria. Según el escrito, la directora del máster ha dado forma al programa académico "con total independencia" invitando a aquellos que ha considerado adecuados para cada asignatura.

Sin embargo, llama la atención el quinto epígrafe en el que se proclama: "En ningún caso se prescindirá de ningún profesional sólo por el hecho de ser hombre". Petición que, a priori, no se pronunció en las protestas dado que no se denunciaba la presencia de hombres sino la necesidad de ampliar la lista con profesionales mujeres.

La directora del máster explica en declaraciones a eldiario.es que el curso se estructura en dos apartados. Las clases tradicionales, divididas en módulos, que tienen un precio de 5.900 euros (en las que reconoce que sí que hay menor porcentaje de mujeres respecto a hombres) y las actividades abiertas al público como clases magistrales, seminarios y talleres, en los que defiende que prácticamente hay 50-50.

Rubio afirma que cuando se realizó este "tarjetón publicitario" pensó solo en la primera parte, la de las clases. "No me di cuenta, sinceramente. Fue un error de comunicación", asegura y añade que "toma nota" para que no se vuelva a producir este fallo en posteriores comunicaciones.

Así, el número de profesores que imparten clases en la parte de Teorías y Proyectos Artísticos del curso 2018/2019 es de 15 profesores, más la participación del colectivo artístico Leona -compuesto por Olga Afuera, Carlos Clares y Soledad Matesan-, 4 profesionales hombres invitados y una profesional mujer invitada, siendo esta la lista completa de docentes según el dossier del máster:

PROCESOS DE CREATIVIDAD (73 horas)

Profesor: Javier Riera

Taller: Alberto García-Alix

PROYECTOS EDITORIALES (54 horas)

Profesores: Horacio Fernández, Gonzalo Golpe, Rubén García-Castro y Gonzalo Hernández

Profesionales invitados: Chema Conesa y Álvaro Matías

PROPUESTAS EXPOSITIVAS (42 horas)

Profesores: Nicolás Combarro y Leona (Olga Afuera, Carlos Clares y Soledad Matesan)

Profesional invitado: José María Díaz-Maroto

PRESENTACIONES MULTIMEDIA (24 horas)

Profesor: José Bautista

COMUNICACIÓN Y MARKETING (18 horas)

Profesor: Joan Morey

Profesional invitado: Claude Bussac

PENSAR LA FOTOGRAFÍA (48 horas)

Profesores: Federico Clavarino, Fernando Castro Flórez, Gerardo Mosquera y José María Parreño

TALLERES INTERNACIONALES (30 horas)

Noe Sendas, artista (Bruselas), Michael Atavar, artista y consultor creativo

(Gran Bretaña) y Sérgio Mah, comisario y profesor (Portugal).

En la parte de las clases magistrales, abiertas al público, se anuncia la participación de Paula Anta, Lurdes R. Basolí, Ricky Dávila, Juan de Sande, Cristina Lucas, Fernando Maquieira, Ouka Leele y Miguel Trillo.

Además se detallan diferentes talleres y seminarios:

SEMINARIO

EL PROYECTO FOTOGRÁFICO CONTEMPORÁNEO

DE LA IDEA A LA MATERIALIZACIÓN

Impartido por Mar Sáez

LA 3ª IMAGEN

RELACIONES ENTRE FOTOGRAFÍA Y LITERATURA

Impartido por Sebastián Bejarano

TALLER FOTOGRÁFICO

PROCESO CREATIVO DEL PROYECTO 365

CÓMO NADAR A DIFERENTES PROFUNDIDADES Y DISFRUTAR EN TODAS ELLAS

Impartido por Eugenio Recuenco

SEMINARIO

VIDA ÚTIL DEL NARRADOR VISUAL

Impartido por Matías Costa

TALLER FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS QUE NOS HABLAN

Impartido por Donna Ferrato

CURSO ONLINE

¿DESDE DÓNDE SE GENERA UN PROYECTO?

Impartido por Alejandro Castellote

CURSO ONLINE

¡OH! ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ EDITARME?

PRÁCTICAS PARA AVANZAR EN EL CAMINO DE LA EDICIÓN (Y LA AUTOSALVACIÓN)

Impartido por Cecilia Azniv Lutufyan

Esto hace un total de siete mujeres frente a ocho hombres en esta segunda parte del máster.

Si se suman los profesionales que participan en ambas partes (la parte de teoría y proyectos artísticos y la parte de actividades abiertas al público), participan un total de 28 hombres frente a 10 mujeres, más la directora del máster que anuncia en la newsletter que dará clases aunque no aparece en el dossier.