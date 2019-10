Los herederos de Prince vuelven a quejarse por el uso de 'Purple rain' en un acto de Trump

Los herederos de Prince vuelven a quejarse por el uso de canciones del cantante y compositor estadounidense en actos de campaña de Donal Trump. En esta ocasión, por el uso de la canción Purple Rain en un evento electoral del presidente de Estados Unidos en Minneapolis.

"El presidente Trump usó 'Purple Rain' en la noche del jueves en un acto de campaña a pesar de la confirmación, hace un año, de que la campaña no usaría la música de Prince", indicaron los herederos en un mensaje de Twitter. "El legado de Prince jamás dará permiso al presidente Trump para el uso de sus canciones", añadían el mensaje.

President Trump played Prince’s “Purple Rain” tonight at a campaign event in Minneapolis despite confirming a year ago that the campaign would not use Prince’s music. The Prince Estate will never give permission to President Trump to use Prince’s songs. pic.twitter.com/FuMUPzSWOe — Prince (@prince) October 11, 2019

No es la primera vez que los herederos de Prince le piden al presidente que no utilice sus canciones. Ante una queja oficial en octubre de 2018, el equipo de campaña de Trump publicó un comunicado en el que aseguraba que: "Sin admitir responsabilidad legal y para evitar cualquier disputa futura, la campaña no usará la música de Prince".

Junto a Prince, otros artistas muy populares han pedido a Trump que cese de usar sus temas musicales en los mitines y propaganda política. Entre ellos Neil Young, Pharrell Williams, Rihanna o The Rolling Stones.

Es más habitual de lo que parece que artistas, por no coincidir o sintonizar con las políticas de determinados candidatos, protesten contra equipos de campaña en Estados Unidos.

Bruce Springsteen se quejó por la difusión de su tema Born in the USA en varias campañas políticas republicanas. En 1988 el entonces vicepresidente George W. H. Bush hizo caso omiso de las quejas de Bobby McFerrin por la utilización de su mítico tema Don't Worry, Be Happy. Barack Obama fue blanco de quejas por el uso de Hold On, I'm Coming, de Sam & Dave.

En 2008 Gretchen Peters se quejó por la difusión de su tema Independence Day en los actos políticos de la entonces candidata vicepresidencial republicana Sarah Palin; y ese mismo año Jackson Browne protestó contra el candidato presidencial republicano John McCain por el uso de su canción Running on Empty. También en 2008, Abba presentó una queja formal después de que la campaña de McCain eligiese la canción Take a Chance on Me como su tema principal.