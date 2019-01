'The Killers' cantan contra el racismo de Trump de la mano de Spike Lee

Era difícil pensar en un realizador más adecuado que Spike Lee dentro del panorama hollywoodiense para dirigir el videoclip de una canción como The Land Of The Free, el nuevo tema del grupo de rock The Killers.

El director premiado por la Academia se ha puesto tras las cámaras para cargar contra las políticas migratorias de Trump en un videoclip tan combativo y comprometido como su última película, Infiltrado en el KKKlan.

The Killers invitaron a Spike Lee a realizar el video de la canción, que se presenta como un lamento por el estado actual de crispación en torno al tema de la inmigración en Estados Unidos.

La banda otorgó a Lee completo control creativo sobre el material que fuese a crear, y este viajó hasta la frontera con México para captar escenas de familias migrantes intentando llegar a Estados Unidos. Un metraje grabado en distintos formatos, y filmado durante un par de semanas a finales del 2018, en plena campaña pre-Oscars.

Desde 2004 The Killers han editado 5 álbumes de estudio y un puñado de singles de éxito. Casi todos sus ábumes se ha colado en la lista oficial de ventas, y su trabajo más reciente, – Wonderful, Wonderful– les ha supuesto su primer #1 en U.S.A. La banda acaba de terminar su gira mundial en grandes recintos.

Spike Lee, por su parte, ha sido galardonado por la Academia con el premio Oscar Honorífico, un Premio Especial BAFTA y un César d'Honneur por su carrera: una de las más comprometidas y políticamente significantes del cine contemporáneo.