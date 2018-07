Una ilustración de Winnie The Pooh, subastada en Londres por casi medio millón de euros

Una ilustración del mapa original del Bosque de los Cien Acres de Winnie the Pooh -el lugar donde vive el popular oso-, obra de Ernest Howard Shepard, ha sido vendida este martes por un precio récord de 430.000 libras (equivalentes a unos 486.799 euros) en una subasta de Sotheby's en Londres.

La ilustración ha salido a subasta después de pasar cerca de medio siglo sin ser expuesta. El dibujo se encontraba originalmente en las páginas de la primera edición del primer volumen de las aventuras de Winnie the Pooh. El origianl fue publicado en 1926 y fue la obra definitiva que terminó por introducir al lector en la imaginación de Christopher Robin y sus amigos del bosque, dando comienzo a todo un fenómeno infantil.

La ilustración, ofrecida con un precio inicial de entre 100.000 y 150.000 libras (113.213 y 169.813 euros), ha sido vendida finalmente por 430.000 libras (486.799 euros).

El detallado boceto cuenta con descripciones infantiles y mal deletreadas de varias localizaciones, entre las que se pueden leer algunas señaladas como " Nice for picnicks" (Agradable para picnics) o " 100 AKER WOOD" (Bosque de los Cien Acres).

"Sospecho que no existe ni un solo niño que no reconocería al instante esta preciosa representación del Bosque de los Cien Acres. Es el primer dibujo que te encuentras en el libro y es la guía visual del universo de Winnie the Pooh", ha explicado el especialista y director del Departamento de Libros y Manuscritos de Sotheby's, Philip W. Errington.

La obra salió a subasta junto con otros cuatro trabajos de Shepard, el ilustrador original de las primeras obras de las aventuras de Christopher Robin, que habían permanecido ocultos para el público durante casi medio siglo. En total, las cinco ilustraciones fueron vendidas por 917.500 libras (más de un millón de euros).