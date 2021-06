José Mota y Pepe Viyuela, pareja cómica de altos vuelos en "García y García"

Málaga, 12 jun (EFE).- La 24 edición del Festival de Cine de Málaga ha llegado a su última jornada con la proyección fuera de concurso de "García y García", una comedia que es un disparate, "la situación de pez fuera del agua", según la define Ana Murugarren, convencida de haber unido a una pareja cómica "de altos vuelos".

Se refiere a José (Pepe) Viyuela y José Mota, protagonistas de la película.

Mota, y parte del elenco, con Eva Ugarte, Jordi Sánchez y Ricardo Castella, además de la debutante Martita de Graná, junto a la directora del filme, han comparecido en una rueda de prensa en el Teatro Albéniz, otro de los puntos neurálgicos del Festival, convirtiendo el último encuentro de artistas con la prensa en un auténtico "show".

Tras disculpar la ausencia de Viyuela, Mota ha señalado que hacer de "serio" en una comedia disparatada como esta había sido "un reto, no era fácil confeccionar el personaje, Ana quería que fuera como ..."Cary Grant"..., (apunta ella a su lado), y se ríen ambos para contar que les costó varios meses conseguir lo que buscaban; "contento estoy", ha dicho el manchego.

El actor también ha contado que hace 32 años que hizo un proyecto de televisión con Pepe Viyuela, pero es la primera vez que trabajan juntos en cine.

"Ha sido muy bonito a nivel personal este trabajo, los compañeros lo han dado todo. No he visto a nadie más entregado que Ana; ella estaba preocupada porque conociésemos a los personajes y ensayamos mucho, eso me ha gustado mucho", ha explicado.

Muchos de esos ensayos, ha precisado Ugarte, han sido por zoom, por culpa de la pandemia; "y después -ha dicho la actriz-, este rodaje que parece tan sencillo por el argumento del guion, está lleno de acción y rodamos mucho con efectos especiales. Los personajes son muy caricaturescos, y rodar con Ana es muy bestia: es navarra y vasca", ha resumido Ugarte, provocando las risas del elenco.

Por su parte, la youtuber Martita de Graná ha destacado "la oportunidad increíble de trabajar en cine y no hacer el papel de Martita", que ha agradecido a todos con su habitual sentido del humor.

"García y García" es una comedia de enredo, el encuentro y desencuentro de dos personas, que luego van a ser tres -explica Mota-, cuando mi personaje conoce a Chloe (Eva Ugarte).

"Soy un tipo que lleva una vida que no es la que quiere llevar, Javier García Pedrosa, que se está separando, y en esa huida que le ha aconsejado la abogada de la separación le surge la oportunidad de hacer un trabajo para reflotar una compañía aérea low cost que está haciendo aguas, y me piden con mucha urgencia que intervenga".

"Y yo acepto porque necesito evadirme", ha comentado Mota con uno de sus característicos guiños.

En "García y García", nada más llegar Mota al aeropuerto, comienza el enredo; allí le confunden con otro Javier García, un operario al que también esperan para que repare un avión que los mecánicos propios no saben ya qué hacer para que funcione.

"Todo ocurre de manera accidental, a mi me llevan a una pensión y a Viyuela, al Ritz; sin embargo, a mi me conviene estar en ese parapeto, porque mi mujer me busca. Y yo, que soy ejecutivo, un 'coach' de estrategia nuevas, pero me ponen un mono y me llevan al hangar: allí empiezan a pasar cosas que me cambian la vida".

La pandemia le ha servido al creador, humorista, actor, productor y director para darse cuenta de que la gente vive "obsesionada" por sentirse libre, cuando lo que más necesitamos, ha dicho, es estar juntos.

"En la pandemia nos ha dado tiempo a encontrarnos a nosotros mismos y también a darnos cuenta de lo pequeño que es el mundo, lo frágiles que somos y la toma de consciencia personal de cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Que no eres tú, y ya está, que eres tú y los demás".

Del mismo modo, ha argumentado, "tu puedes ver cine en casa, pero la magia colectiva de ir al cine se produce precisamente porque los demás están contigo".

La cinta llegará a las salas el próximo 276 de agosto.