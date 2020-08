Led Zeppelin, Madonna, 2Pac y otros artistas que 'caminaron a hombros de gigantes'

Led Zeppelin está considerada como una de las bandas de rock más importantes de la historia. También un grupo que ha copiado a otros artistas para elaborar parte de sus canciones.

Bring it on home (1969) se inspiró en… Bring it on home, de Willie Dixon, publicada en 1965. The lemon song (1969) usa las letras de Killing Floor de Howlin’ Wolf, publicada en 1964. Black Mountain (1969) usa la melodía de Black Water Side, un arreglo compuesto por Bert Jansch en 1966. La revista Rolling Stone publicaba en 2016 un listado de "Las 10 copiadas más audaces de Led Zeppelin". El asunto es tan evidente que en Wikipedia existe una entrada específica titulada: "Lista de canciones de Led Zeppelin escritas o inspiradas por otras personas".

Quizás el caso más famoso (aunque no el menos discutible) sea el de Stairway to heaven (1971). El icónico tema de la banda londinense tiene unas notas de guitarra muy parecidas a Taurus, del grupo Spirit, quien publicó la canción en 1968 y con quien compartieron carteles en diversos conciertos entre el 68 y el 69.

Al margen de la batalla legal, cuyo último episodio es de marzo de este mismo año y a favor de Led Zeppelin, las canciones son diferentes y a la vez resulta evidente que un trozo de una parece inspirado en un fragmento de la otra. Es más, en 2016 y durante uno de los juicios que ha habido sobre la canción, pudo escucharse una vieja grabación de una entrevista concedida en los 70 donde Jimmy Page (guitarrista de Led Zeppelin) reconocía "Spirit es una banda que amo". Respondió frente al jurado no recordar haberlo dicho pero sí reconoció haber comprado varios discos de Spirit.

Madonna y sus productores musicales han usado muchos samples de otros artistas a lo largo de su carrera. Material girl (1984) está inspirada en Can you feel it , de The Jackson, publicada en 1980. Justify my love (1990) fue producida por Lenny Kravitz, quien tomó prestado un beat del tema Security of the first world publicado por Public Enemy en 1988. Vogue (1990), el icónico tema que hemos vuelto a escuchar estos años gracias a la serie Pose (HBO), parece estar inspirada en Ooh, I love it (Love Break) de The Salsoul Orchestra, publicada en 1983. De hecho, el productor de la canción, Shep Pettibone, trabajó con ambas partes.

Madonna ha llegado incluso a remezclarse así misma en un ejemplo de recursividad propio del El fin del mundo de Queridoantonio. Su sampleo más conocido de otros artistas musicales se produce en la canción Hung up (2005), que está basada en Gimme gimme gimme (1980), de ABBA.

Tal y como indica Whosampled, la canción del grupo sueco se ha usado en numerosas ocasiones en todo tipo de versiones, remezclas y sampleos. De hecho, ABBA reconoció que Madonna se lo solicitó en persona y de forma muy amable y decidieron repartir los derechos de las canciones: "No se trata de negocio, se trata de fairplay":

Lesane Parish Crooks. Este era el nombre de nacimiento del famoso rapero 2Pac, asesinado en 1996 en Las Vegas a los 25 años de edad. A pesar de haber fallecido tan joven forma parte de los artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. En 2006 el Vaticano llegó a incluir Changes en su repertorio de canciones favoritas en MySpace, provocando la caída del servidor. Y precisamente esta canción tiene detrás una historia de sampleo.

Changes se publica en 1998, tras la muerte del rapero y como parte de un recopilatorio de grandes éxitos. Hoy en día cuenta con 144 millones de reproducciones en Youtube y sigue siendo considerado uno de los temas icónicos de 2Pac. En ella habla de racismo, brutalidad policial, la vida en barrios humildes, las drogas. Es un himno del gangsta rap de los 90. Lo curioso es que la canción samplea otro éxito de los 80 del cantante y compositor Bruce Hornsby.

The way it is se publica en 1986. La canción habla del Civil Rights Movement, uno de los principales movimientos sociales en EEUU, cuyo auge fue en los años 50 y 60. Buscaba acabar con la desigualdad a la que han estado sometidas las personas afroamericanas. La canción de Hornsby fue número 1 en múltiples países y sirve de base para Changes, de 2Pac, pero también otros raperos la han usado: Snoop Dogg en Can’t say goodbye (2009) o más recientemente en Wishing for a Hero (2020), de Polo G.

A diferencia de Led Zeppelin y Spirit, Hornsby y los herederos de 2Pac se han entendido a la perfección. Es más, Hornsby reconocía en una entrevista en 2011 que le había encantado la canción de 2Pac: "Me gustó mucho". De hecho, es fan del rapero: "Cuando el disco de grandes éxitos vio la luz me mandaron una copia. Hasta ese momento no me había parado a escucharlo. Me impactó su creatividad. Creo que era inteligente y profundo. Creo que hay mucha dignidad en su música".

El documentalista Kirby Ferguson publicó hace ahora 10 años una serie documental titulada Everything is a remix (Todo es una remezcla). En él analiza algunos de estos casos y otros muchos. Su principal tesis es que los fundamentos de la creatividad se basan en tres principios: copiar, transformar y combinar. Y de hecho considera que es algo que no sucede solamente en la música: también en el cine, en la literatura e incluso en las disciplinas científicas.

Como dijo Isaac Newton en 1675: "Caminamos a hombros de gigantes". Aunque en realidad Newton sampleó a Bernard of Chartres, un filósofo del siglo XII. Quien probablemente lo copiara a su vez de otra persona.