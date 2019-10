Olga Tokarczuk y Peter Handke, premios Nobel de Literatura

Olga Tokarczuk y Peter Handke son los ganadores del Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019, dos galardones otorgados en la misma ceremonia debido al bochornoso escándalo sexual que llevó a suspender el del año pasado. Lo ha anunciado este mediodía el secretario permanente de la Academia sueca, Mats Malm, en la sede de Estocolmo. El premio está dotado con una medalla de oro, un diploma acreditativo y una cantidad en metálico de 830.000 euros (nueve millones de coronas suecas).

La primera, que recibe el premio correspondiente a 2018, es una escritora polaca que ha sido destacada por el jurado por "su imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de los límites como forma de vida". El austriaco Peter Handke, por su parte, ha sido galardonado este año "por su trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana".

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrizepic.twitter.com/CeKNz1oTSB