Claves para disfrutar de la Feria del libro de Madrid aunque este año no puedas visitarla

Como muchos otros eventos culturales multitudinarios, la Feria del libro de Madrid también se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. La 79ª edición del encuentro literario esta vez no tendrá lugar en el parque del Retiro, como viene siendo habitual, y los amantes de las letras han perdido un punto de reunión anual que, a su vez, es también el reflejo de la pasión de quienes componen el sector. Sin embargo, no significa que no se vaya a celebrar.

La Feria del Libro de Madrid ‘En Directo’, como se ha llamado en esta ocasión especial, mantiene las fechas tras haberse pospuesto: del 2 al 18 de octubre, pero proponiendo una serie de actividades, charlas y ciclos vía streaming que intentarán hacernos llegar su espíritu a nuestras casas. Obviamente existen limitaciones, como la pérdida de conexión entre lector y autor tan propia de la feria, pero esta nueva vía también permite otras posibilidades: ya no es necesario estar en Madrid para disfrutar del contenido.

"Quizá el elemento más positivo la trasnacionalidad que las ferias adoptan a partir de la introducción de los elementos digitales. Hemos primado la calidad sobre la cantidad. No se trataba de hacer montones de actividades porque la gente con el confinamiento está tremendamente agotada de charlas por Zoom, Google Meet y de estar delante de las pantallas", explica a este elDiario.es Manuel Gil, director de la Feria.

La intención, explica el encargado del evento, es "usar la Feria En Directo como una especie de laboratorio para comprobar el comportamiento que se podría esperar en el futuro", ya que hay cierto consenso en que las próximas ediciones probablemente sean híbridas, a medio camino entre la parte presencial y lo digital.

Para esta ocasión han aprovechado aquellas actividades que se podían trasladar fácilmente al mundo digital y que, además, reflejaban la heterogeneidad del público que normalmente acude a la Feria de Madrid. "Hemos intentado cubrir lo que sería el espectro del múltiple público que tenemos, ya que las ferias no tienen un público tipo y a ella acuden desde niños a personas mayores", observa Gil.

Cuentacuentos para los niños, charlas de autores para analizar la creación en tiempos de pandemia, la labor del periodismo cultural o una actividad para conmemorar el centenario del nacimiento de Aurora Bernárdez en el que se pondrá en valor la trayectoria de la autora más allá de su vinculación con Julio Cortázar. También destacable es la charla que cierra el ciclo, en la cual se abordarán qué políticas públicas se están poniendo en marcha para ayudar al sector del libro y que contará con representantes del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad y del ministerio de Cultura.

Una parte importante de la Feria del Libro de Madrid es también su valor como escaparate literario, tanto de editoriales como del catálogo de obras que tienen a disposición del público. Echar la tarde en el Retiro, acudir a una charla y luego pasear por los stands para llevarse un libro a casa no va a ser algo que se pueda hacer este 2020, pero el consumo literario tampoco tiene por qué verse afectado. "Afortunadamente las librerías ya están abiertas y lo que recomendamos es que la gente acuda a su librería de proximidad", recomienda Gil.

Y, ¿qué pasará en 2021? La Feria del Libro de Madrid celebra entonces su 80ª edición y, dado el número redondo de la efeméride, se plantea un evento que esté a la altura. "Entendemos que por entonces todavía puede haber un cierto nivel de control de aforo y medidas de seguridad. Pero en paralelo evidentemente habrá un desarrollo mucho más complejo también de elementos virtuales", señala el director de la Feria.

La idea no es que no haya un plan A para un evento presencial y un plan B para otro virtual, sino integrar todo en un único proyecto que irá modificándose en función de los acontecimientos y las medidas de seguridad que, esperemos, permitan que la cultura pueda volver a los parques.