Errejón pide que 'Pongamos que hablo de Madrid' de Sabina sea el himno de esta comunidad

Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha declarado este viernes en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero que al himno oficial autonómico hay que darle "vueltas" y que, concretamente, lo cambiaría por una canción de Joaquín Sabina: el tema Pongamos que hablo de Madrid.

"No hay madrileño que no se emocione con esa canción y esa sí que nos la sabemos", ha asegurado el aspirante a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad. Sin embargo, la idea parece que no es muy bien recibida desde otros partidos políticos. En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha respondido que si esas son "todas las propuestas que va a presentar Errejón, lo lleva claro".

Igualmente, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha asegurado que, "como esa sea clave del proyecto" de Errejón, "no dice mucho a su favor".

El actual himno de Madrid

"Yo estaba en el medio: / giraban las otras en corro y yo era el centro. / Ya el corro se rompe, / ya se hacen Estado los pueblos, / y aquí de vacío girando sola me quedo", es arranca la letra del himno de la Comunidad de Madrid, cuyos autores son Pablo Sorozábal Serrano y Agustín García Calvo; el primero, de la composición y el segundo, de la letra.

De hecho, Sorozábal Serrano, hijo del famoso autor de zarzuela Pablo Sorozábal Mariezcurrena, compuso de manera desinteresada la música del himno; mientras que Calvo, res veces premio nacional -Ensayo en 1990, Literatura Dramática en 1999 y Traducción al conjunto de su obra en 2006-, cobró de forma simbólica una peseta por escribir el texto.

No obstante, la versión que se suele utilizar en actos actos institucionales es una abreviada para banda y sin coro, es decir, solo musical, la cual fue aprobada el 23 de diciembre de 1983 según recoge la Ley de la bandera, escudo e himno de la Comunidad de Madrid.