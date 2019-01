Investigan a R. Kelly por abuso a menores y retener a sus parejas en contra de su voluntad

La policía de Georgia -Estados Unidos- investiga al cantante de R&B Robert Sylvester Kelly, conocido profesionalmente como R. Kelly, por abusos físicos y psicológicos a sus diversas parejas.

La investigación se ha iniciado tras el lanzamiento de la serie documental Surviving R. Kelly, estrenada por Lifetime y dirigida por Lyric R. Cabral, que recoge los testimonios de mujeres que sufrieron abusos y fueron retenidas contra su voluntad.

El artista, de 52 años, lleva siendo acusado de abusos sexuales casi dos décadas. El documental de 6 episodios examina el esfuerzo por recordar acusaciones como las que irrumpieron en el año 2000 en el Chicago Sun Times, donde se recogía que Kelly había hecho "uso de su posición de fama e influencia como estrella del pop para conocer a chicas de tan solo 15 años y tener relaciones sexuales con ellas".

El escándalo de su matrimonio ilegal con la cantante fallecida Aaliyah cuando ella tenía 15 años y él 27, los pormenores del juicio por una sex tape en la que se le veía manteniendo relaciones sexuales con una menor de 13 años y orinaba sobre ella, y otros 21 cargos por pornografía infantil,además de las cuatro demandas de mujeres por mala conducta sexual, violación, suministro de drogas ilegales a menores y restricción ilegal en su casa, son algunos de los temas que se abordan.

Este último, la privación ilegítima de libertad, es precisamente uno de los cargos con los que la fiscalía del condado de Fulton -Georgia-, según informaba la CNN. El organismo ha citado a declarar a Joycelyn Savage, otra de las supuestas víctimas del artista, de 23 años, quien aún mantiene una relación con Kelly. El abogado de los familiares de Joycelyn Savage sostienen que se encuentra retenida por R. Kelly en contra de su voluntad.

Por otro lado, la fiscal del condado de Cook -Illinois-, pidió este martes públicamente que las presuntas víctimas de R. Kelly diesen un paso al frente para facilitar las investigaciones. "No hay nada que podamos hacer para investigar estas acusaciones sin la cooperación de las víctimas y los testigos", afirmaba en la NBC.

Tras el estreno de Surviving R. Kelly, son muchas las personalidades del mundo de la música las que han denunciado el caso, como el cantante John Legend, que figura en el documental. La última en hacerlo ha sido Lady Gaga, que tras conocer las acusaciones de las mujeres, ha anunciado que borrará de todas las plataformas de streaming su dueto con el cantante, una canción llamada Do What U Wan, compuesta en 2013.

To everyone telling me how courageous I am for appearing in the doc, it didn't feel risky at all. I believe these women and don't give a fuck about protecting a serial child rapist. Easy decision.