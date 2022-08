Mad Cool cancela su festival Sunset en Madrid tras la caída del cabeza de cartel

A doce días de la celebración de Mad Cool Sunset, el festival previsto para el 10 de septiembre en el recinto de Vadebebas (Madrid), la organización ha cancelado el evento. Tras la caída del cabeza de cartel, Rage Against The Machine, anunciada hace 19 días, los organizadores han dicho en un comunicado que no han podido “encontrar una banda sustituta al nivel de los californianos”.

La cita musical, compuesta por otros 16 grupos, no ha podido salvarse: “Entendemos que la cancelación del headliner principal de Mad Cool Sunset ha supuesto una desilusión y una modificación en los planes de muchos de los asistentes, ya que la compra de entradas tenía, en muchos casos, el objetivo de ser partícipes de la vuelta de RATM a los escenarios de nuestro país”, han dicho en la nota de prensa enviada a los medios. La devolución del dinero, salvo los gastos de gestión, será automática, sin necesidad de solicitarla.

Entre el resto de grupos cuyos conciertos se han cancelado, se encuentran Biffy Clyro, Glass Animals, Sterephonics, Los Zigarros o Kurt Vile & The Violators.

Rage Against The Machine ha cancelado toda su gira europea para facilitar la recuperación médica de Zach de la Rocha, lo cual ha provocado también la caída de su otro concierto en Málaga: el macroconcierto Andalucía Big Festival organizado también por Mad Cool. En ese caso, los organizadores han sustituido al grupo de rock por tres bandas de estilos diferentes: C Tangana, Franz Ferdinand y Suede.

Tal y como había anunciado la organización, hasta que no se anunciara el reemplazo no permitiría la solicitud de reembolso del precio de la entrada a aquellos compradores que, con el cambio en el cartel, ya no estén interesados. Este lunes 29 de agosto se inició el proceso, que estará abierto hasta las 15:45 del jueves día 8 de septiembre, el día que comienza el festival. Este lunes, la organización de consumidores Facua ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía a Andalucía Big Festival SL (empresa propiedad de Mad Cool) por limitar el plazo para la devolución de las entradas tras la modificación del cartel, así como por demorar hasta el 8 de septiembre el reembolso y no reintegrar los gastos de gestión.

En la tarde del lunes, tras el anuncio de la cancelación madrileña, la organización ha recibido un aluvión de críticas en las redes sociales al comunicar que los gastos de gestión —una tasa en el punto de mira de las organizaciones de consumidores, que definen como “de dudosa legalidad”— de Mad Cool Sunset (9 euros) tampoco son reembolsables.

Un promotor conproblemas

Los promotores madrileños han ofrecido también, como opción diferente al reembolso, el cambio del ticket de Mad Cool Sunset (89 euros entrada normal / 165 euros entrada VIP) por un abono para Andalucía Big Festival (125 euros entrada normal / 250 euros entrada VIP).

Andalucía Big Festival by Mad Cool es un evento que había anunciado su realización en la playa malagueña de Sacaba sin contar con los permisos necesarios, por lo que tuvo que ser trasladado al Recinto Ferial de Málaga. Este festival cuenta con una fuerte subvención pública, 4,2 millones de euros, de los cuales el 80% llegan desde los fondos FEDER, según anunció la Junta de Andalucía. No obstante, según reveló este diario, la Junta ha asignado fondos europeos para la “internacionalización de empresas andaluzas” a una promotora madrileña.

Este festival se celebra en la misma provincia malagueña que otro de similares características, Cala Mijas, tan solo una semana después. El festival de Mijas está organizado por LastTour, una promotora con la que Mad Cool tiene un historial de competitividad.

Además, tras la realización de la cita madrileña de julio, Mad Cool ha sido denunciado por las organizaciones de consumidores por cobrar a los asistentes la devolución del dinero sobrante de las pulseras para el pago de consumiciones.