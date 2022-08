Andalucía Big Festival: la Junta asigna fondos europeos para la “internacionalización de empresas andaluzas” a una promotora madrileña

El Andalucía Big Festival, que tiene previsto reunir a Jamiroquai, Muse o Rage Against the Machine el segundo fin de semana de septiembre en Málaga, cuenta con una aportación de algo más de 4,2 millones de euros de dinero público, fruto de un contrato de patrocinio suscrito entre la empresa pública de Turismo de la Junta de Andalucía y Andalucía Big Festival, S.L. Desde que se anunció, la Consejería de Turismo avanzó que el 80% se cofinanciaría con fondos FEDER, y así consta en el contrato. Es decir, 3.388.000 euros irían a cargo de fondos europeos.

Jamiroquai, Muse y RATM con fondos europeos: la Junta de Andalucía patrocina con 4,3 millones un festival en Málaga

Saber más

La Dirección General de Fondos Europeos asegura que el proyecto está encajado en el eje prioritario 3 del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020, dedicado a “mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas” y al fomento de la “internacionalización de las empresas andaluzas”. En una respuesta remitida a través del portal de transparencia, explica que el objetivo de este eje es “apoyar la internacionalización del tejido productivo andaluz, con especial énfasis en el impulso de medidas de promoción y comercialización exterior, la cooperación empresarial y la puesta en valor de buenas prácticas”.

“La promoción en grandes eventos deportivos o culturales, y a través de equipos deportivos andaluces de primer nivel, así como la promoción del destino 'Andalucía' en medios de comunicación, está contemplada en el PO FEDER Andalucía 14-20 en el Eje Prioritario 3: 'Mejorar la competitividad de las PYME”, señalan.

Sin embargo, Andalucía Big Festival, S.L. no es una empresa andaluza y no forma parte del “tejido productivo andaluz”, sino que es una sociedad de reciente creación con domicilio social en Madrid. La empresa destinataria directa del dinero fue constituida el 25 de agosto de 2021 en la capital de España, con la expresa finalidad de dar cobertura a la voluntad de sus socios (inicialmente, Javier Arnaiz y Farruco Castromán, socios en Mad Cool, y Rafael Coto, un empresario vinculado a Albert Rivera y Ciudadanos, según desveló en su día El Periódico de España) de celebrar un gran festival musical en Málaga. Y en Madrid sigue radicada, en la calle Gran Vía, 27, según las páginas de información societaria. Su domicilio madrileño aparece incluso en el contrato que firmó con Turismo Andaluz.

En su presentación, los promotores hicieron hincapié en que contarían con socios andaluces en la producción del evento. En Málaga, donde está previsto el gran festival, será Grupo Mundo, según anunciaron. Para el resto de capitales de provincia, para las que se anunció un concierto veraniego, nada se sabe, porque siguen sin anunciarse fechas o ubicaciones.

Sí hay un elemento puramente internacional en la propuesta. Además de los conciertos, Andalucía Big Festival reunirá a destacados profesionales de la industria musical para hablar entre ellos del futuro del sector. Promotores, expertos en marketing y comunicación o productores se darán cita en un evento de tres días, denominado Andalucía Music Forum, con México como “país foco”.

Análisis de “elegibilidad” superado

Desde que se anunció la celebración del festival, sorprendió el hecho de que se imputara la mayor parte del coste del patrocinio público a fondos europeos, tal y como anunció Juan Marín, exconsejero de Turismo (Ciudadanos). Este medio no ha podido localizar otros festivales musicales que se sufraguen parcialmente con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Por eso, preguntó a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Hacienda, que alegó la dificultad de ofrecer este tipo de información hasta que fue requerida a través del portal de transparencia.

En el documento remitido a este medio, el departamento encargado de asignar los fondos europeos que llegan a Andalucía explica que dio el alta a la operación el 13 de julio, previo análisis de “elegibilidad”. Decidió entonces encuadrarlo en el eje que contempla las acciones de mejora de la competitividad de las PYME y, más concretamente, a la línea de “fomento de la internacionalización de las empresas andaluzas”. Aquí se pueden incluir actuaciones vinculadas a programas de internacionalización de PYME turísticas. Por ejemplo: presentaciones institucionales de destino, organización de eventos o campañas promocionales de Andalucía.

Andalucía Big Festival, S.L. se comprometió con la Junta de Andalucía a garantizar la presencia de la marca Andalucía (por ejemplo, en el propio nombre) o a difundir la imagen de la región como destino turístico. Prevé un retorno económico de 25 millones de euros y 35 millones de impactos de la marca Andalucía.

La Dirección General de Fondos Europeos detalla que una vez que se ejecute la actuación, se llevará a cabo el “mecanismo de revisión de financiación de proyectos”: la propia Dirección General realizará unas comprobaciones previas, antes de declarar los gastos a la Comisión Europea, que determinará finalmente si este gran festival está dentro de las actuaciones financiables con fondos FEDER.

Un festival envuelto en polémica

El Andalucía Big Festival se ha visto envuelto en varias polémicas desde que Juan Marín anunció su celebración y la cuantiosa aportación de dinero público. “Esto huele mal”, le dijeron en el Parlamento Andaluz. Se trata de un festival de nueva creación, que aterriza en un contexto de fuerte competitividad y en una temporada marcada por la presión de una burbuja generada en torno a la elevada oferta y la escasez de recursos humanos y materiales para satisfacerla. El Reggaeton Beach Festival de Tenerife y el Madrid Puro Reggaeton fueron cancelados poco antes de su celebración, y en otros casos se han producido relevantes cambios de cartel y de ubicación.

En el caso del Andalucía Big Festival, aún no tiene los permisos, si bien se da por hecho que los conseguirá después de cambiar la ubicación prevista a la explanada del Cortijo de Torres. Un lugar muy diferente que ha llevado a muchos asistentes a pedir la devolución de las entradas. Este medio ha revelado que los promotores no presentaron ningún documento ante el organismo competente para autorizar el uso del espacio donde venían anunciándolo, en la playa de Sacaba.

El festival, que aspira a situar a Málaga en el circuito europeo de grandes festivales, llega a un mercado muy saturado con una sustanciosa ventaja competitiva: 3,5 millones de euros más 735.000 euros de IVA de dinero público. En 2022, Turismo Andaluz patrocina cuatro festivales de música: 350.000 euros al Cabaret Music Festival, 98.000 al Mare Nostrum de Fuengirola, 150.000 al Starlite y 3,5 millones de euros al Andalucía Big Fest, que se lleva el 85% del total destinado a esta partida. En 2021 fueron 165.289,25 al Cabaret y 124.000 al Starlite. Todos ellos sin contar el IVA.

La concesión de un patrocinio nunca visto en el sector a una empresa sin vínculos ni trayectoria en Andalucía fue una de las críticas deslizadas por algunos promotores de festivales andaluces en una carta abierta a Juan Marín publicada a finales de abril. Estos promotores afearon al exconsejero de Turismo el ninguneo a festivales que podían demostrar una larga trayectoria, a pesar de estar “apoyados con subvenciones irrisorias” o no tener subvenciones. “Muchos de ellos, por no decir su casi totalidad, no han recibido de su Consejería ni siquiera unas palabras de agradecimiento en todos estos años de existencia”.