La música más esperada de 2023: Sam Smith, Depeche Mode y bien de festivales

En 2022 regresaron los festivales y se vivió un pequeño caos en la escena de la música en vivo. Con el público de nuevo comprando entradas a un nivel prepandémico, 2023 debería ser un año de normalización. El movimiento más potente es el desembarco del Primavera Sound en Madrid, un nuevo jugador en la escena de la capital. En este punto ya conocemos los carteles de los principales festivales de verano, con cabezas como Depeche Mode, Blur, Kendrick Lamar, Rosalía, Queens of The Stone Age, Sam Smith, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine o The Chemical Brothers.

La música de 2022: Rosalía convierte al mundo en 'Motomami' y Bad Bunny regala el mejor 'Verano'

Más

A los festivales hay que sumar las paradas de artistas internacionales como Pixies, Robbie Williams, The Cat Empire y Roger Waters (marzo), Bruce Springsteen (abril), Coldplay, Ozzy Osbourne + Judas Priest, Elton John y Hans Zimmer (mayo), The Who y Rammstein (junio), Harry Styles, The Weeknd, Iron Maiden, Arctic Monkeys, Rod Stewart, Maroon 5 y Metallica (julio); y Blink-182 (octubre).

Los que se han pasado el verano bailando y cantando Quédate tendrán por fin una cita con Quevedo y su esperado primer tour, empezando por el Gran Canaria Arena el 11 de marzo; y siguiendo por el Palacio de Deportes Wizink Center de Madrid el 5 de mayo y el Sant Jordi Club de Barcelona el 12 del mismo mes.

Los discos más esperados

Si Rosalía, Bad Bunny, Beyoncé, Taylor Swift y Harry Styles compartieron protagonismo en 2022; 2023 está llamado a ser el año de Metallica, Sam Smith, Depeche Mode, Shakira, Jennifer López e Iggy Pop. La banda de rock lanzará 72 seasons el próximo 14 de abril, del que ya se puede escuchar su primer single, Lux Aeterna. Será su doceavo álbum de estudio. El vocalista del grupo, James Hetfield explicó que el título hace referencia a las 72 estaciones que componen los primeros años de la vida. “En ellos se forma nuestro verdadero o falso yo”, expuso.

Memento Mori es el nombre del próximo cedé de Depeche Mode, que verá la luz en marzo. El título supone un homenaje a la muerte del teclista y miembro fundador del grupo, Andrew Fletcher, en mayo del año pasado. “Significa 'recuerda que todos vamos a morir', suena emotivo pero también es positivo”, explicó el cantante y compositor Martin Gore. Sam Smith, que continuará cumpliendo su tradición de publicar disco cada tres años con Gloria (27 de enero). “Gloria me ayudó a pasar momentos oscuros y fue un faro en mi vida. Espero que tenga el mismo efecto en vosotros”, publicó en redes sociales.

La nueva añada traerá consigo This is me... now de Jennifer López, veinte años después de This is me... then, y ocho del lanzamiento de su último álbum de estudio. La neoyorkina avanzó que recogerá el “viaje emocional, espiritual y psicológico” que ha emprendido en las dos últimas décadas. Eso sí, todavía no ha concretado la fecha oficial. Tampoco Shakira, que aún no ha anunciado el título del que será su duodécimo álbum, pero sí indicó que tendrá canciones en inglés y en castellano. En la misma línea están Selena Gómez, Kiley Minogue y Dua Lipa, que declaró que su tercer trabajo será “un giro completo” respecto a Future Nostalgia (2020). Y Ed Sheeran, que dio el chivatazo en Instagram.

Quien sí ha dado más detalles es Lana del Rey, que compartirá Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd el próximo 10 de marzo, del que avanzó su primer single, con título homónimo. La cantante compartirá día con Miley Cyrus y su Endless Summer Vacation, del que lanzará el primer single, Summer, este viernes 13 de enero. Aun así, el encargado de abrir el año ha sido Iggy Pop con Every Loser. Enero lo van a copar también el cantante de country Margo price con Strays el 13 y la banda italiana Maneskin con Rush el 20, que siguen creciendo desde que en en 2021 impusieran su rock en Eurovisión.

Febrero acogerá tres importantes regresos. El de Shania Twain con Queen of me el día 3 —donde compartirá protagonismo con Young Fathers (Heavy, Heavy) y Ellie Goulding (Higher than heaven)—; y los de Paramore con This is why y Kelela con Raven el 10. El 17 será el turno de Pink (Trustfall) y Caroline Polacheck (Desire, I want to turn into you); y el 24 el de Gorillaz, que propondrá Cracker Island. Un cedé que contará con colaboraciones de, entre otros, Bad Bunny, Tame Impala y Thundercat. Smashing Pumpkins tendrán protagonismo doble con el segundo y tercer acto de su proyecto de ópera rock Autum, los días 31 de enero y 21 de abril. Para lo siguiente de Lewis Capaldi, Broken by desire to be heavenly sent, habrá que esperar al 19 de mayo.

En la lista de artistas que publicarán nuevos trabajos pero todavía no han anunciado cuándo figuran Rihanna —que liderará el show de la Superbowl el 12 de febrero—, Coldplay, The Cure, Morrissey, Tainy, Olivia Rodrigo, Duki, John Frusciante, el debut como solista de Michael Stipe, Blinck-182, Nicki Nicole, Little Jesus, Judas Priest, Daniela Spalla, Cardi B, Marina Fages, Steve Vai, Kali Uchis, King Diamond, Charly García, The libertines, Él mató a un policía motorizado, Fall Out Boy, Queens of The Stone Age, Austin TV y Miranda!.

ENDLESS SUMMER VACATION. THE ALBUM. MARCH 10. pic.twitter.com/JUgcadUiGF — Miley Cyrus (@MileyCyrus) 5 de enero de 2023

En España se esperan los nuevos trabajos de Fito Paez (Reversiones del amor después del amor), Lola Índigo (El dragón), Bad Gyal, Quevedo, Ana Mena, Aitana, Ginebras, El Kanka (Cosas de los vivientes), Núria Graham (Cyclamen), Dani (Posdata) y Andrés Suárez (Viaje de ida y vuelta).

Festivales y música en directo

Metallica, Harry Styles, Coldplay, Bruce Springsteen, The Weknd, Rammstein y Robbie Williams son algunos de los principales artistas internacionales que visitarán España en 2023. También lo harán Michael Bublé entre enero y febrero, The Kooks en enero, Pixies y Lewis Capaldi en febrero, Eros Ramazzotti en marzo y abril; Vance Joy y Maneskin en abril; y Romeo Santos en julio.

Dentro del panorama nacional, Joaquín Sabina volverá a los escenarios tres años después de su fatal caída, con una gira que arrancará el 20 de abril en Gran Canaria. Alejandro Sanz retomará su tour Sanz en vivo en verano, Lola Indigo presentará su nuevo disco en mayo en Madrid y Barcelona, al igual que Bad Gyal en febrero.

Pablo Alborán iniciará su nuevo tour en mayo en Fuengirola, Vanesa Martín el mismo mes en Murcia, Pablo López en Barcelona, y Manuel Carrasco en junio en Sevilla, donde repetirá en La Cartuja tras su récord de asistencia en 2022. También se dejará ver Jorge Drexler, que actuará por primera vez en el Wizink Center el 28 de enero. El artista urbano Pedro Capó, por su parte, estará en Madrid y Barcelona en mayo.

Los festivales serán uno de los principales reclamos. El Inverfest de Madrid será uno de los primeros y acogerá actuaciones de Alice Wonder, Varry Brava, Amaia, Depedro, Antílopez, Amatria, Morgan, Belén Aguilera, Christina Rosenvinge, Baiuca, María Peláe, Nacho Vegas, Ede, Lagartija Nick, Sexy Zebras, La Bien Querida y Guitarricadelafuente. Más adelante llegarán el Polar Sound en Baqueria/Beret —con Vetusta Morla, Sidecars y Marlon—, Let's Festival en Barcelona —con Ginebras, Karavana y Los Punsetes—, el Iruña Rock en Pamplona -con Natos y Waor y Ciudad Jara— el FIV en Vigo —con La Casa Azul, Sidonie y Delaporte—; y el SanSan en Benicassim —con Phoenix, Leiva, Milky Chance, Lory Meyers y Viva Suecia—.

Abril será el turno del Viña Rock, que acogerá a Ska-p, la gira de despedida de Desakato, Tanxugueiras y Boikot; y del Warm Up de Murcia, con Franz Ferdinand y Vetusta Morla ya confirmados. Junio abrirá la veda del verano con el potente Primera Sound en Madrid y Barcelona, cuyo cartel encabezan Rosalía, Kendrick Lamar y Blur. La capital celebrará igualmente el Tomavistas, que visitarán La casa azul, Sidonie, Ginebras y Triángulo de Amor Bizarro; y el Boombastic, con Bizarrap a la cabeza. Los más nostálgicos podrán disfrutar del Love the Twenties, que ha avanzado a King África, Kate Ryan y Cascada, aunque se esperan muchos más artistas.

En julio será el turno del Mad Cool, que ya ha anunciado a Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers y The Black Keys. Al BBK de Bilbao irán Artic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze. Las Noches del Botánico, que se extenderán durante el periodo estival contarán con, entre muchos otros, Patti Smith, Belle and Sebastian, Jessie J, Yann Tiersen; y Ben Harper & The Inocent criminals.

El DramBeach reunirá en Almería a The Prodigy y Bennan Heart; el FIB en Benicàssim a Franz Ferdinand, Bastille y Cyristal Fighters; el Sonorama en Aranda de Duero a Amaral, Arde Botá, Carolina Durante y Rodrigo Cuevas; y el DCODE en Madrid a Crystal Fighters, The Kooks y Years and years para dar la bienvenida a septiembre.

En busca del nuevo 'Chanelazo'

El Benidorm Fest devolvió a España la ilusión por Eurovisión en 2022. El festival sirvió además para dar impulso a artistas como Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Varry Brava; además de descubrir a Chanel, que acabó logrando un tercer puesto histórico en el certamen. La próxima preselección ofrecerá sus semifinales los próximos 31 de enero y 2 de febrero, reservándose la gala final para el sábado 4 de febrero.

Quiero arder (Agoney), Desde que tú estás (Alfred García), Yo quisiera (Alice Wonder), Flamenco (Aritz Aren), Eaea (Blanca Paloma), Uff! (E'FEMME), La Lola (Famous), Mi familia (Fusa Nocta), Inviernos en Marte (José Otero), Quiero y duelo (Karmento), Arcadia (Megara), No nos moverán (Meler), Tracción (Rakky Ripper), Aire (Sharonne), Que esclati tot (Siderland), Tuki (Sofía Martín), Sayonara (Twin Melody) y Nochentera (Vicco) son las propuestas entre las que se elegirá al nuevo o nueva representante para el certamen europeo, que se celebrará en mayo en Liverpool.

Otro de los eventos que ha generado expectativas es el musical de Aladdín, que se estrenará en el Teatro Coliseum de Madrid —que hasta ahora albergaba la obra sobre Tina Turner—. La función cuenta con los mismos productores de otras producciones de Disney como La Bella y la Bestia y El Rey León, que sigue llenando el Lope de Vega de la capital a diario. La inconfundible banda sonora de Alan Menken resonará en las voces de Jose Gasent, Germán Torres y Erika Bleda. Se unirá a la cartelera de musicales de la capital que incluye a títulos como Charlie y la fábrica de chocolate, La historia interminable, Cantando bajo la lluvia, Matilda, Los puentes de Madison, Company y Los chicos del coro.