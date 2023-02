Rihanna reina en una Super Bowl que consagra más su repertorio que su regreso

“Intentar condensar 17 años de trabajo en 13 minutos es muy difícil” fue la honesta y realista frase con la que Rihanna había tratado de calmar las expectativas generadas por su esperadísima actuación en el intermedio de la Super Bowl 2023. Un interés que se había visto multiplicado por suponer su regreso a los escenarios siete años después. Y qué manera de volver.

La artista ha aparecido vestida de rojo subida sobre una plataforma flotante en lo más alto del estadio, acompañada de bailarines subidos en sus respectivas placas luciendo monos blancos. Bitch Better Have My Money ha sido el primer tema que ha interpretado, seguido de Where have you been, Only girl (In the world) y We found love. Una playlist que, sin duda, ha conseguido hacer gala de su nutrido repertorio —no tanto de sus poco disimulados playback—.

Con la llegada de Umbrella el cielo lo han sobrevolado igualmente fuegos artificiales que han acompañado a Rihanna en lo alto de nuevo de una plataforma flotante, cubierta con una capa, también roja. De ahí se ha entregado a Diamonds, para la que el estadio se ha llenado de linternas encendidas para iluminar el culmen y mejor momento del show.