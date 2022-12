'The Banshees of Inisherin' lidera las nominaciones de los Globos de Oro 2023 que dejan fuera a 'Alcarràs' y a las mujeres

Los Globos de Oro 2023, con los que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) espera recuperar su prestigio, han anunciado este lunes sus nominaciones. The Banshees of Inisherin, dirigida por Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras), parte como favorita al optar a ocho galardones. Le siguen Everything, Everywhere all at once con seis y Babylon, con cinco.

La sátira contra los ricos de Ruben Östlund vence a ‘Alcarràs’ en los Premios del Cine Europeo

Saber más

Aun así, uno de los datos más llamativos de la lista es la sangrante ausencia de mujeres. Los candidatos a Mejor Director son seis hombres (James Cameron, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Baz Luhrmann, Steven Spielberg y el propio McDonagh); mientras que en el apartado de guion figura una única guionista, Sarah Polley, por el libreto de Women Talking. Ana de Armas, por su parte, logra su segunda nominación por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, con la que podría alzarse como la Mejor actriz de drama.

Tampoco habrá presencia española en la gala que se celebrará el próximo 10 de enero, presentada por el cómico Jerrod Carmichael. Alcarràs se queda fuera de la puja por ser la Mejor película de habla no inglesa, en la que sí lucharán Sin novedad en el frente, Argentina, 1985, Close, Decision to leave y RRR.

La ceremonia será televisada por la cadena NBC. En ella se dará a conocer a las sucesoras de West Side Story y El poder del perro, películas triunfadoras de la deslucida última edición. En el apartado televisivo la favorita es Abbott Elemantary; aunque la categoría que más atención centra por el momento es la de Mejor miniserie, en la que compiten Pam & Tommy, The White Lotus y Dahmer.

Los premios vieron mermados su imagen hace año y medio, después que una investigación de Los Angeles Times destapara diversos escándalos de corrupción en el seno de la institución. El estudio reveló que muchos de sus miembros ni si quiera trabajaban en medios de comunicación y puso en duda la legitimidad de sus votaciones por los regalos recibidos por parte de los estudios. La industria respondió con rechazo, provocando que la ceremonia de 2021 pasara prácticamente desapercibida a nivel mediático.

Lista completa de nominados

Mejor película en lengua no inglesa

Sin novedad en el frente (Edward Berger)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre)

Close (Lukas Dhont)

Decision to Leave (Park Chan-Wook)

RRR (S.S. Rajamouli)

Mejor película dramática

Avatar The Way of Water (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Elvis (Warner Bros)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Tár (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Mejor película de comedia o musical

Babylon

The Bansheers of Inisherin

Everything everywhere all at once

Glass Onion: A knives out mistery

Triangle of sadness

Mejor dirección

James Cameron

Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Baz Luhrmann

Martin McDonagh

Steven Spielberg

Mejor película de animación

Inu-Oh

Marcel the shell with shoes on

Pusss In Boots: The last Wish

Turning Red

Mejor guion

Todd Field

Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Martin McDonagh

Sarah Polley

Steven Spielberg, Tony Kushner

Mejor actor de drama

Austin Butler

Brendan Fraser

Hugh Jackman

Bill Nighy

Jeremy Pope

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Empire of light)

Viola Davis (The Woman King)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Mejor actor de comedia o musical

Diego Calva

Daniel Craig

Adam Driver

Colin Farrell

Ralph Phiennes

Mejor actriz de comedia o musical

Lesley Manville

Margot Robbie

Anya Taylor-Joy

Emma Thompson

Michelle Yeoh

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson

Barry Keoghan

Brad Pitt

Ke Yuy Wuan

Eddie Redmayne

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett

Kerry Condon

Jamie Lee Curtis

Dolly de Leon

Carey Mulligan

Mejor banda sonora original

The Banshees of Inisherin

Pinocho

Babylon

Women Talking

The Fabelmans

Mejor canción