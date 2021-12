Bardem, Almodóvar y Alberto Iglesias, candidatos a unos Globos de Oro empañados por la corrupción

Este lunes se han dado a conocer las nominadas a los Globos de Oro 2022, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La gran noticia ha sido que Javier Bardem, Madres paralelas y su compositor, Alberto Iglesias –ignorado por la Academia de Cine patria–, pondrán el acento español en California. Pero este año la lista ha quedado empañada por otras cuestiones menos artísticas. Las acusaciones de corrupción y discriminación han afectado hasta tal punto a la ceremonia que aún se desconoce cómo se va a retransmitir el próximo 9 de enero.

Los Angeles Times acusó el pasado febrero a la organización de prácticas corruptas y tráfico de influencias por parte de sus miembros, entre los cuales hay personas que ni siquiera trabajan en medios de comunicación o están retiradas. También denunció discriminación y racismo, debido a la falta de reporteros negros entre los 87 que tienen derecho a voto.

Según Variety, los publicistas aconsejaron a sus clientes, entre ellos pesos pesados de Hollywood, que no se involucraran con la Asociación hasta que revisasen sus estatutos y acometieran cambios radicales, y la mayoría de los grandes estudios siguieron el ejemplo. El resultado es que la ceremonia de los Globos de Oro 2022 no goza del apoyo mediático ni corporativo suficiente como para desarrollarse con normalidad. Tampoco se retransmitirá, como venía siendo costumbre desde 1996, en la cadena NBC. Hollywood habla abiertamente de boicot.

Congrats to the nominees ⬇️ Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog Will Smith, King Richard Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth Mahershala Ali, Swan Song Javier Bardem, Being the Ricardos pic.twitter.com/267eygxrqY

A pesar de ser una de las ceremonias más entretenidas y mediáticas del planeta, las sospechas de que los Globos de Oro no actuaban de forma limpia eran vox pópuli. Ni siquiera las presentadoras del año pasado, las cómicas Amy Poehler y Tina Fey, dejaron correr el asunto desde el escenario: "La HFPA como saben está formada por noventa honorables personas blancas y heterosexuales". Aunque ellas lo suavizaron con su dosis de humor ácido, lo que descubrió Los Angeles Times es que el comité de la asociación no permite nuevas incorporaciones y favorece el trato de favor a las productoras y los estudios de siempre.

"Hay mucha porquería nominada, y ese es el problema de estos premios. Dejaron pasar trabajos elaborados por personas afroamericanas. No hay ningún miembro negro en la HFPA y la inclusión es importante", atacó Poehler el enero pasado. La "antesala de los Oscar" se convirtió así en un fuego cruzado de Hollywood contra sí mismo.

Después de aquella extraña gala, estrellas como Scarlett Johansoon y Mark Ruffalo pidieron abiertamente que la industria cinematográfica abandonara estos premios. "Como actriz que promociona una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentarme a preguntas sexistas y comentarios de ciertos miembros de la HFPA que rozaban el acoso sexual", dijo la intérprete de La viuda negra en su comunicado llamando al boicot de los Globos de Oro. Tom Cruise también anunció que devolvería los tres galardones que había ganado en ediciones anteriores.

Me enfrenté a preguntas sexistas y comentarios de ciertos miembros de la HFPA que rozaban el acoso sexual

Las plataformas de streaming, por su parte, se sumaron a este movimiento. La primera fue Netflix: "No podemos ignorar el fracaso colectivo de la HFPA para abordar estos problemas cruciales con urgencia y rigor", escribieron en una carta. Le siguió Amazon Studios y después Warner Media, propietaria de HBO y Warner Pictures.

"No creemos que el plan vaya lo suficientemente lejos para abordar la amplitud de nuestras preocupaciones, ni su calendario refleja la necesidad inmediata por la cual estos problemas deben abordarse", expresaron sobre la súbita premura de la asociación. "Además, nuestros equipos han soportado conferencias de prensa en las que se les hicieron preguntas sexistas, homófobas, sexistas y racialmente insensibles", añadió Warner.

"Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en 2023", añadió la NBC después de anunciar abiertamente que se negaban a retransmitir la ceremonia de 2022. Por su parte, la Asociación de la prensa se comprometió a realizar estos cambios de forma rápida, y así lo ha hecho. En estos últimos meses han integrado 21 nuevos miembros a la mesa de votación y firmó el acuerdo Coalición Reimaginar con la La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), para financiar proyectos más diversos.

La directora de la HFPA, Helen Hoehne, ha mostrado su frustración por no haber conseguido lavar la imagen de los premios a tiempo: "Estoy tratando realmente de arreglarlo y no hago nada más, día y noche". Aún así, se ha mostrado optimista respecto al año que viene, que además se celebrará el 80 cumpleaños de los premios. "Al tener unas filas de miembros más diversas, estoy expectante por ver cómo surgen las nominaciones de este año", afirmaba Hoehne antes de conocer la lista de candidatos anunciada por el rapero negro Snoop Dogg.

¿El resultado es más diverso?

Todos los nominados

Mejor película drama

Belfast

CODA: Señales del corazón

Dune

Rey Richard

El poder del perro

Mejor película comedia o musical

Cyrano

No mires arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

Amor sin barreras

Mejor actor en una película de drama

Mahershala Ali – Swan Song

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – El poder del perro

Will Smith – Rey Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz en una película de drama

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – La casa de Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Mejor actor en una película de comedia o musical

Leonardo DiCaprio – No mires arriba

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – En el barrio

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – No mires arriba

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – Amor sin barreras

Mejor actor de reparto en cualquier película

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA: Señales del corazón

Kodi Smit-McPhee – El poder del perro

Mejor actriz de reparto en cualquier película

Caitríona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – Amor sin barreras

Kirsten Dunst – El poder del perro

Aunjanue Ellis – Rey Richard

Ruth Negga – Passing

Mejor dirección

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – El poder del perro

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Steven Spielberg – Amor sin barreras

Denis Villeneuve – Duna

Mejor guion

Paul Thomas Anderson — Licorice Pizza

Kenneth Branagh — Belfast

Jane Campion — El poder del perro

Adam McKay — No mires arriba

Aaron Sorkin — Being the Ricardos

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya y el último dragón

Mejor película en idioma extranjero

Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

A Hero

Madres paralelas

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat- La crónica francesa

Germaine Franco – Encanto

Jonny Greenwood – El poder del perro

Alberto Iglesias – Madres paralelas

Hans Zimmer – Duna

Mejor canción original

“Be Alive” de Rey Richard — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

«Dos Orugitas” de Encanto – Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” de Belfast — Van Morrison

“Here I Am (Singing My Way Home)” de Respect — Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

“No Time to Die” de “Sin tiempo para morir” — Billie Eilish, Finneas O’Connell

Nominados Globos de Oro 2022: Categorías de televisión

Mejor serie de drama

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Mejor serie de comedia

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor serie limitada o película para televisión

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Mejor actor en una serie de drama

Brian Cox – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

Omar Sy – Lupin

Mejor actriz en una serie de drama

Uzo Aduba – In Treatment

Jennifer Aniston – The Morning Show

Christine Baranski – The Good Fight

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez – Pose

Mejor actor en una serie de comedia o musical

Anthony Anderson – Black-ish

Nicholas Hoult – The Great

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

Hannah Einbinder – Hacks

Elle Fanning – The Great

Issa Rae – Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Jean Smart – Hacks

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

Paul Bettany – WandaVision

Oscar Isaac – Scenes From a Marriage

Michael Keaton – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Tahar Rahim – The Serpent

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión

Jessica Chastain – Scenes From a Marriage

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Margaret Qualley – Maid

Kate Winslet – Mare of Easttown

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Mark Duplass – The Morning Show

Brett Goldstein – Ted Lasso

Oh Yeong-su – Squid Game

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Jennifer Coolidge – White Lotus

Kaitlyn Dever – Dopesick

Andie MacDowell – Maid

Sarah Snook – Succession

Hannah Waddingham – Ted Lasso