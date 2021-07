La nueva fórmula para elegir a la dirección de Telemadrid, un caso atípico

Madrid, 8 jul (EFE).- El cambio del método para el nombramiento tanto del director general de Telemadrid como del consejo de administración que previsiblemente se aprobará este jueves en la Asamblea de Madrid es un caso atípico y peculiar en el sistema de elección de los máximos responsables de las televisiones autonómicas.

La reforma legal, que saldrá adelante en el Pleno del Parlamento madrileño con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, cambiará la composición de los miembros del consejo de administración de la televisión pública de la Comunidad de Madrid, que excluirá a organizaciones profesionales y pasará a estar ocupado únicamente por personas designadas por partidos políticos.

El mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.

La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.

Una decisión que recuerda al nombramiento como administradora única provisional de RTVE de Rosa María Mateo en 2018 a través de un decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez y que acaba de ser declarado por el Tribunal Constitucional contrario a la Constitución, al vulnerar el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.

CANARIAS

También en 2018, el Parlamento canario aprobó una ley que regula el funcionamiento de Radiotelevisión Canaria y determina que es el Parlamento de Canarias el que debe elegir al presidente del canal autonómico y a la Junta de Control.

Pero la falta de acuerdo en la Cámara autonómica canaria sobre los candidatos a este órgano ha provocado el retraso en la elección del presidente, y desde 2018 gestiona el canal la figura de un administrador único.

El último intento para elegir a los órganos de dirección fue en junio y también se saldó con un fracaso por la falta de consenso entre los grupos parlamentarios por lo que el Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que prorroga las competencias del administrador único.

No obstante, con esta modificación legal, la fórmula de elección de los directivos de Telemadrid es muy inusual dentro del panorama televisivo autonómico.

CATALUÑA

En Cataluña, Parlament aprobó en 2019 un cambio de la ley del Consell de l'Audiovisual de Catalunya y la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, por el que el Consell de Govern (consejo de administración) pasa de seis a siete miembros que deben ser escogidos por el pleno por una mayoría de dos tercios a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios.

Además, la ley establece introduce el procedimiento público de selección de candidatos a los cargos de director de los medios. Es decir, que el Consell elige a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, pero a través de un concurso púbico.

ANDALUCÍA

La elección de los nueve integrantes del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía y del titular de la Dirección General se realiza por el Parlamento de Andalucía por mayoría reforzada de tres quintos y su mandato dura lo mismo que la legislatura, aunque se mantienen en sus funciones hasta la elección de quienes los sustituyan.

Este modelo fue acordado en junio de 2019 por todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, CS, Adelante Andalucía y VOX) y vino a modificar la Ley de 2007, inspirada en la reforma de RTVE de José Luis Rodríguez Zapatero, que desvinculada el mandato del Consejo de Administración y de la Dirección General del parlamentario, al situarlo en seis años.

GALICIA

En Galicia el consejo de administración de la televisión pública gallega se elige por mandatos de cinco años, con un máximo de dos, y hace a propuesta de los grupos parlamentarios.

Los candidatos tienen la obligación de comparecer en comisión para que los diputados evalúen su idoneidad para ocupar el cargo de consejeros.

Posteriormente, se somete a esos consejeros a una votación parlamentaria de la que serán elegidos en caso de tener una mayoría de dos tercios, de forma que una mayoría absoluta no garantiza la elección de los miembros del consejo de administración.

PAÍS VASCO

El director general de EiTB, la radio televisión pública vasca, es propuesto por el Gobierno Vasco y elegido por la mitad más uno de los 75 parlamentarios de la Cámara autonómica. Su mandato es por cuatro años y si no se lograse una mayoría cualificada (38) para designar a otra persona al final de la legislatura debería seguir en funciones.

En cuanto al Consejo de Administración de EiTB, lo eligen los grupos parlamentarios y la propuesta debe ser respaldada por los dos tercios del Parlamento de Vitoria.

COMUNIDAD VALENCIANA

El proceso de elección del presidente del Consejo Rector de la radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, comienza con la convocatoria pública del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que selecciona un máximo de tres candidatos, que deben comparecer en las Cortes, que elige por mayoría de dos tercios a la persona que ocupa la Presidencia de la corporación.

De no obtenerse en primera votación la mayoría necesaria, se procederá a una segunda votación en una nueva sesión plenaria, que ya solo requerirá una mayoría tres quintos. Y, en caso de no obtenerse esta última mayoría en la segunda votación, se realizará una tercera votación de la persona propuesta en la siguiente sesión plenaria y bastará con que dicha candidatura obtenga mayoría absoluta.

ARAGÓN

El Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) está compuesto por dieciséis miembros. Quince de ellos se eligen cada legislatura por las Cortes de Aragón por mayoría de dos tercios. Si no se alcanza la mayoría de dos tercios, vale la mayoría absoluta. El otro miembro se designa por el Consejo Asesor de la CARTV de entre sus miembros.

El director general se nombra por mayoría de dos tercios de las Cortes de Aragón a propuesta del Consejo de Administración. Si no se alcanza esta mayoría, el Parlamento lo elige por mayoría absoluta.

ATURIAS

En Asturias, los nueve miembros del consejo de administración de la Radio Televisión Pública del Principado, incluido el director general, deben ser elegidos a propuesta de los grupos del parlamento autonómico por una mayoría de dos tercios en primera votación o por mayoría absoluta en segunda.

Todos son elegidos para un período de seis años, aunque una vez agotado el mandato pueden continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que se constituya uno nuevo.

Para proceder al nombramiento de un director en funciones, la decisión debe adoptarse por mayoría de dos tercios del consejo de administración hasta que el parlamento nombre a uno nuevo.

BALEARES

Baleares tiene una ley específica sobre su radio y televisión autonómicas, IB3. El director general y el consejo de dirección son nombrados por el Parlament con mayoría de tres quintos por un periodo de seis años.

CASTILLA-LA MANCHA

El Consejo de Administración del ente público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha está integrado por trece miembros elegidos para cada legislatura por las Cortes por mayoría de dos tercios. En caso de que no se consiga dicha mayoría en primera votación, es suficiente para la elección la mayoría absoluta en la segunda.

Al finalizar una legislatura, el Consejo de Administración continúa en funciones hasta que se elige el que le sucede.

EXTREMADURA

La Asamblea de Extremadura es la encargada de aprobar la composición del consejo de administración de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que está integrado por nueve miembros elegidos por dos tercios.

El director general es propuesto por el Gobierno de la Junta de Extremadura tras su elección a través de un concurso público y su nombramiento debe ser ratificado por el Parlamento regional por mayoría cualificada en una primera votación, y por mayoría simple si se requiere una segunda.

MURCIA

El Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia consta de nueve miembros elegidos para cada legislatura por la Asamblea Regional. El director general es designado por la Asamblea Regional por una mayoría de dos tercios en primera votación, o mayoría absoluta en una segunda votación.

La ley no contempla alternativas a un posible bloqueo por falta de acuerdo en la elección del director general y el Consejo de Administración, algo que no ha ocurrido desde su creación. No obstante, sí refleja que el director general permanecerá en el cargo hasta la designación de su sucesor.

CEUTA

La elección del director-gerente del ente Radio Televisión Pública de Ceuta se realiza en el seno del Consejo de Administración de esta sociedad, dependiente del Gobierno ceutí.