La pasión de Rosalía culmina con 'Saoko': jazz y motos para calmar a las fieras

En su gusto por los lanzamientos espaciados y a cuentagotas, Rosalía ha ido cosechando pasiones de todo tipo. En el caso de Motomami, el disco que aún no tiene fecha de publicación, a veces opuestas. Sin embargo su último sencillo parece haber calmado los ánimos. Saoko es puro Motomami y Motomami es la nueva Rosalía.

Sobre una base de jazz y sintetizadores, la cantante barcelonesa teje un trabalenguas que guarda bastante significado con las críticas vertidas hacia ella estos meses. "Sé quién soy a donde vaya, nunca se me olvida", entona a la mitad de Saoko. "Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo".

El disco Motomami no tiene nada que ver con El mal querer, ni mucho menos con Los Angeles, a excepción quizá de la canción Bulerías, de la que ofreció unos pocos segundos en sus redes sociales. La portada del nuevo proyecto no incluye referencias religiosas, excesos ni tradición, pero de nuevo hay un desnudo. Aunque no es celestial, como aquel de 2018.

En la carátula hay motos y cultura urbana representada mediante los grafitis y los takeos o firmas con boli BIC. Sigue habiendo feminidad y empoderamiento, pero ha roto con el mensaje de El mal querer: "Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo", canta en Saoko.

Desde el lanzamiento del primer sencillo, Linda, el pasado septiembre, Rosalía ha ido dejando migas de pan. La canción que sacó con la artista Tokischa era un dembow dominicano con el que ya advirtió que empezaría a incluir ritmos latinos cercanos a su círculo actual. De hecho, uno de los compositores y productor de Linda es Leo RD, el mayor exponente de la música urbana del país caribeño. Esa letra también alterna partes en inglés y en español –Tú ere' linda y yo estoy rulin. Nos besamo' pero somo' homie–, algo que repite en Saoko y posiblemente en muchos temas más de Motomami.

Pero mucho antes que Linda, Rosalía "filtró" la lista preliminar de canciones –o tracklist– de su disco en mayo de 2021. Diecinueve temas de los que hoy ya se conocen tres. En aquella pizarra se podían leer nombres tachados y otros como Candy, Cuuuuuute o La combi, por lo que la mezcla con el inglés y las expresiones latinas parecía asegurada. Y aún así hubo quien la echó por tierra hace unas semanas por esa misma razón.

A mediados de enero, Rosalía subió a las redes sociales un breve extracto de otra canción que causó más revuelo que cualquier lanzamiento o desnudo integral: Hentai. En un vídeo de TikTok donde ella aparecía en el telesilla de una estación de esquí, cantaba: "Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape modo Spike, yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios". La lluvia de críticas y de mofas fue tal que la propia artista se pronunció al respecto.

Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?? — R O S A L Í A (@rosalia) 16 de enero de 2022

Bachatas y comparaciones con Tangana

El 11 de febrero Rosalía anunció que lanzaría La fama junto a The Weeknd. Es la colaboración más ambiciosa de la catalana hasta la fecha. En ese momento algunos aprovecharon para sacar punta de nuevo al debate de la apropiación cultural. "Si realmente quería experimentar con la bachata, ¿por qué no aprovechó para presentar a un artista dominicano?", escribieron en el medio Popsugar Latina.

"Rosalía tiene muy claras sus raíces y a partir de ahí puede enfrentar otros ritmos y entender mejor otras culturas. Siempre y cuando se haga con conocimiento y lejos de clichés, no es nada reprochable", defendió en elDiario.es un catedrático en música y danza. De hecho, la base de La fama la firma Tainy, un niño prodigio de la música urbana de madre dominicana y mucho conocimiento sobre los géneros del Caribe.

De lo que no se libró Rosalía fue de que la compararan una vez más con su expareja C. Tangana. Un par de semanas antes, El Madrileño sacó Ateo junto a Nathy Peluso, una bachata bailada en la Catedral de Toledo que batió récords de escuchas y supuso un cisma en el Arzobispado.

A Saoko solo se le puede acusar de parecerse a Linda, la otra canción de Rosalía. Una de las partes más aplaudidas del nuevo tema ha sido el videoclip, rodado en Kiev (Ucrania) por el cineasta Valentin Petit. El francés había trabajado antes en videoclips para A$AP Ferg y Pharrell Williams o Victoria Monet, además de algunos anuncios para Adidas, Puma y Balmain. En su Instagram hace gala de un estilo oscuro y urbano reconocible en Saoko.