El director de la RAE responde a Pérez-Reverte: "El informe es nuestra obligación y no podemos negarnos"

Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (RAE), se ha pronunciado este jueves sobre el estudio de la Constitución española para adaptarla a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero" encargado por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y por el que Pérez-Reverte ha amenazado con irse de la institución.

"Esto no está provocando en la Academia una conmoción, forma parte del trabajo de la institución, ya que se trata de un mandato que entra dentro de sus obligaciones, como es la elaboración de los diccionarios o de la gramática", declara Villanueva a ABC.

Según el medio, la Academia comenzará a trabajar en dicho informe a partir de septiembre, cuando el pleno se vuelva a reunir tras el verano. Una vez obtenidos los resultados, será una comisión la encargada de valorarlos para posteriormente remitir las consideraciones pertinentes al Gobierno.

Villanueva afirma al periódico que tampoco "ha tenido ocasión de tomarle el pulso a los académicos". Por ello, el director considera que este proyecto se abordará desde "la absoluta normalidad" y sin tener en cuenta ningún partido político. "Quien dude de que la elaboración será apolítica desconoce lo que es la RAE: una institución que ni en la elección de los académicos ni en el funcionamiento interno intervienen factores de tipo político", recalca.

Sobre la postura de Pérez-Reverte, en cambio, no ha querido hacer ninguna valoración. "Yo no las voy a comentar, los académicos son libres para hacer los comentarios que deseen", considera Villanueva.

El escritor, sin embargo, no ha declarado nada al respecto. Lo único que ha compartido en relación a este tema, sin hacer ningún comentario, es una noticia del año pasado publicada por eldiario.es que informa de cómo el Gobierno francés decidió prohibir el lenguaje inclusivo en sus textos oficiales por considerarlo "un peligro mortal". Sin embargo, no fue la primera vez que el feminismo se convirtió un "peligro mortal" para el lenguaje y, como demuestran otras propuestas, al final no pasó nada.

"Hacen falta muchas mujeres allí"

Por su parte, Clara Serra, diputada autonómica madrileña y consejera estatal de Podemos, ha publicado un vídeo a través de Twitter "agradeciendo" la decisión del autor de El capitán Alatriste. "De los 46 académicos que tiene la RAE, solo 8 son mujeres. Por eso queremos agradecer al compañero Reverte que esté dispuesto a dar un paso a un lado. Seguro que se ha dado cuenta de que faltan muchas mujeres en la RAE y que algunas de las miles de lingüistas de este país puede ocupar su lugar. Gracias, Reverte, necesitamos a muchos aliados feministas como tú", ha respondido de forma sarcástica.

Le mando mi agradecimiento más sincero a @perezreverte por decir que está pensando irse de la RAE. https://t.co/wiAxzEqr1D pic.twitter.com/m4QGaUKxbR — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 12 de julio de 2018

En la misma línea se sitúan otros usuarios de la red social del pájaro azul, quienes consideran la posible marcha del escritor como "la mejor noticia del día" o incluso como una oportunidad para tener "un sillón vacío que podría ser ocupado por una mujer". También Ana Morgade, presentadora y humorista, ha bromeado con la situación: "Pérez Reverte atrincherado en su despacho con una ametralladora verbal, hasta arriba de hipérbatons y dispuesto a dispararnos a todas".

Al otro extremo se encuentran quienes critican el informe propuesto por el Gobierno. Es el caso del tuit que desató la polémica y al que respondió Pérez-Reverte, que señala esta iniciativa como "un intento de domesticar la RAE" al que "cederán los académicos, tras intentar suertes de esgrima desganada", y del que solo Pérez-Reverte, "el viejo león", será capaz de marchar "dando un sonoro portazo".