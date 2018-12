La SGAE, abocada a la intervención al no lograr aprobar sus nuevos estatutos

La asamblea extraordinaria de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) celebrada hoy no ha aprobado los estatutos de la entidad de gestión. El 58% de los votos (13.074) ha sido a favor, pero al no alcanzarse la mayoría cualificada de dos tercios, no pasan el corte. El 40,9% ha votado en contra (9.220) y un 1% de los socios (242) se ha abstenido.

A la votación se llegó tras una dura campaña lanzada por la junta directiva de la SGAE en la que se pedía el ‘sí’ con dramáticos llamamientos a que si no "sería un suicidio" para la entidad y los socios, como recalcó Antonio Onetti.

Sobre la mesa estaba presente la posible intervención de Cultura, que había dado de plazo hasta este 27 de diciembre para la modificación de los estatutos y adaptarlos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, otros socios también habían estado moviendo el ‘no’, ya que no aceptaban los nuevos estatutos propuestos por la junta por considerarlos "un parche", según el músico Patacho Recio.

En las pre asambleas celebradas estas semanas el ‘no’ estaba ganando posiciones. En la que tuvo lugar en Cataluña hubo 651 votos en contra de los estatutos frente a 194 a favor. En Sevilla, el resultado de la pre asamblea fue de 270 votos en contra y 115 a favor. Un resultado que los opositores consideraban "una buena señal" para que la entidad de gestión fuera intervenida.

Entre las novedades de los estatutos, se encuentra el refuerzo de los órganos de control interno y externo, con la creación de una Comisión de Supervisión, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea General, no podrán pertenecer a la Junta Directiva y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, tanto las personas físicas como las jurídicas.

En la anterior asamblea de junio la reforma de estatutos fue rechazada por un 66% y desde la nueva junta se ha recalcado que, "pese a ser una votación muy complicada se ha producido un vuelco", contando además "con sólo seis semanas desde que se produjeron las elecciones". Sin embargo, los datos son contundentes: si no se aprobaban los estatutos, la entidad estaría abocada a la última decisión de Cultura.

Tumbado el sistema de reparto de diciembre

También se votaba esta tarde la reforma del sistema de reparto para adaptarla a la Ley de Propiedad Intelectual, que ha concluido con su aprobación aunque por un estrecho margen: 12.022 votos a favor (54,74%) frente a 9.755 (44,42%) en contra. Para Antonio Onetti, de la junta de la SGAE, "este es el principio del fin de la rueda".

Lo que no ha salido adelante es el reparto de diciembre: 11.617 votos en contra frente a 9.870 a favor. Esto significa que la asamblea no refrenda el reparto que se tenía que hacer este mes por lo que tendrá que volver a la junta. "Es un reparto que se hizo con un porcentaje muy por encima de las normas que se han aprobado para el futuro. Era el último reparto modo rueda y lo hemos tumbado", ha asegurado Onetti, que aunque es miembro de la nueva junta pertenece al colegio audiovisual y se ha mostrado siempre en contra del modelo de la rueda de las televisiones.