Un proyecto en EE.UU. busca propuestas "únicas" de músicos bolivianos

Un grupo de bolivianos que vive en Estados Unidos impulsa un proyecto para encontrar propuestas "únicas" de músicos de Bolivia y brindarles apoyo en la producción y así proyectarlos a nivel internacional.

La iniciativa se llama 591 Music Group y surgió en mayo de este año cuando seis músicos y productores bolivianos que viven en Los Ángeles decidieron comenzar este proyecto con la finalidad de brindar oportunidades a otros artistas de Bolivia en Estados Unidos.

"Me encantaría dar la oportunidad a gente que quiere hacer lo mismo que yo, porque he visto que aquí en Bolivia hay músicos sumamente talentosos, pero aquí la industria no es muy dinámica", manifestó a Efe este martes el productor boliviano Pablo Valda.

Según Valda, la idea del proyecto es apoyarlos en la producción musical, la promoción digital para ayudar a "generar una línea de comunicación y de intercambio de capital artístico entre bolivianos que radiquen dentro y fuera del país".

"Queremos exponer la música de artistas bolivianos a ese mundo, a esa experiencia, y así empezar a ser los catalizadores", explicó.

Es así que escogieron el nombre de 591 porque es el código internacional telefónico de Bolivia para contactarse con el mundo y que coincide con el objetivo de ese proyecto.

"Queremos ser la línea directa del talento boliviano en cualquier parte del mundo", sostuvo Valda.

El productor destacó que 591 se inspiró en el "movimiento" de artistas colombianos en Estados Unidos que es muy unido y que se abren campo en el mundo musical entre todos, algo que pretenden que se replique entre los creativos bolivianos.

Ahora los músicos y productores buscan apoyar al primer proyecto en el país que debe ser una "propuesta única e interesante" ya que será el ejemplo de cómo funcionaría esta plataforma.

Hasta ahora tienen una veintena de propuestas de todos los géneros y continúan recibiendo los demos de los músicos interesados, que luego serán analizados y en un par de meses elegirán al primer proyecto, señaló Valda.

"Sabemos que hay buenos músicos, en realidad la música boliviana es súper ecléctica y con muchas influencias y si se mezcla con el talento puede surgir una propuesta sumamente única", finalizó.

A largo plazo proyectan realizar intercambios de artistas entre ambos países y expandir la red de músicos bolivianos en Latinoamérica y Europa, añadió el productor.

Valda vide hace un par de años en Los Ángeles y trabajó en la asistencia de producción musical para artistas como los Jonas Brothers, Selena Gómez y Demi Lovato.

Actualmente colabora con dos productores con los que trabajó en canciones del puertorriqueño Luis Fonsi, los grupos mexicanos Camila y Reik y el colombiano Sebastián Yatra, entre otros.