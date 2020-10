Ravelo: Me até una bolsa en la cabeza y cronometré para escribir mi novela

Madrid, 10 oct (EFE).- "Un tío con una bolsa en la cabeza" es el título de la última novela negra del escritor Alexis Ravelo, una historia claustrofóbica sobre un alcalde corrupto al que unos asaltantes quieren asfixiar y para cuya escritura el autor hizo lo que dice el título: atarse una bolsa a la cabeza... y cronometrar.

Editada por Siruela, "Un tío con una bolsa en la cabeza" va precisamente de eso, de cómo ese alcalde corrupto, a quien dos desconocidos han dejado maniatado con la cabeza metida en una bolsa de basura tras atracarlo en su propia casa, dedica sus últimos momentos a intentar averiguar quiénes son los asaltantes y, de paso, a recordar su vida.

Diecisiete minutos es el tiempo que transcurre en la ficción de esta novela porque, ha explicado Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1971), la ventaja de los escritores es que pueden "burlar el tiempo y burlar a la muerte".

Con la bolsa en su propia cabeza, Ravelo supo del tiempo del que dispondría su protagonista antes de morir y qué pensaría y sentiría, conociendo sensaciones tan extrañas que refleja en el libro como el perfume "enmascarado" del envoltorio que se usa para meter la basura.

Autor de varias obras policiacas, que han sido reconocidas con el Premio Hammett por "La estrategia del pequinés" o el Premio Acción Cívica por "La ceguera del cangrejo", Ravelo ha querido "deconstuir" en este último libro el género negro con el que usualmente trabaja y hacer una novela en la que la propia víctima investiga su crimen y el criminal "se va de rositas".

Pero la víctima es un político corrupto que en sus últimos minutos se dedica a repasar una vida de egoísmos, ambiciones y deslealtades y, de paso, retrata la vida económica y política de España de las últimas décadas.

Porque Gabriel Sánchez (Gabrielo para los amigos) es el alcalde corrupto del no menos corrupto municipio de San Expósito. Pero, sostiene el escritor, aunque sea un tipo corrupto, "al asistir a su agonía es difícil que alguien, a no ser que sea una malísima persona, no sienta compasión".

A través de los rápidos recuerdos que se suceden en la víctima a lo largo del libro, el autor quería también reflejar los mecanismos que hacen "que un ser humano decente se convierta en indecente".

El protagonista es fiel reflejo de la corrupción que se ha vivido en España y, en concreto, en Canarias: "Más cutre no se puede", dice Ravelo.

La corrupción es un asunto que ya ha abordado en anteriores novelas porque, explica, le preocupa mucho el daño que está provocando en España. Y le indigna "profundamente" pensar lo que se hace con el dinero público que debería garantizar el bienestar de los más débiles.

Por eso intenta averiguar "qué hay en los individuos y en la sociedad para que suceda algo así", explica el escritor canario, a quien la corrupción le resulta "un tema atractivo" que le permite "descender al ser humano".

"La literatura que no es crítica no me interesa", sostiene Alexis Ravelo, que defiende en la escritura esos gestos "que incomodan".

Uno de los retos de la novela era que la atmósfera fuera claustrofóbica, "pero no lo suficientemente asfixiante para que el lector dejara de leer para no sufrir tanto".

Por eso, reconoce que ha tenido que realizar una "labor de puntillismo" para equilibrar el relato del personaje y la ficción.

La novela intenta captar el flujo de pensamiento que puede tener una persona en un momento crítico, explica Alexis Ravelo. De ahí sus frases rápidas y cortas, que ha puntuado a pesar de que en principio pensó que se todo el libro fuera un solo párrafo.

También ha dificultado su escritura el hecho de que el protagonista "sea un cacho de carne con ojos, una persona a la que sacudes y caen bellotas. No tiene cultura y, en sus circunstancias, no está para sinónimos", bromea el autor.

Carmen Naranjo.