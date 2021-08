'Santuario', un adictivo podcast sobre la maternidad del futuro: "Tenemos el músculo del optimismo bastante atrofiado"

El aire contaminado y las condiciones climáticas han empezado a afectar a la gestación de los bebés. Los abortos se han multiplicado, y quedarse embarazada es un peligro para las madres y para sus hijos. Por eso se ha construido el Santuario: una institución que opera bajo una cúpula gigante, en la que las mujeres pueden vivir el embarazo en condiciones climáticas óptimas.

Biotopía: el podcast de ciencia ficción dirigido por Manuel Bartual donde todo es posible

Saber más

Al menos eso es lo que le han contado a Pilar, una mujer embarazada que acaba de llegar al Santuario. Pues a medida que su estancia se prolonga, la joven empieza a descubrir extraños sucesos que le hacen pensar que esa institución no es lo que les han dicho que es.

Esta es la premisa de Santuario, un thriller futurista coescrito por Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que acaba de estrenar la plataforma Audible. Una ficción trepidante, que no deja cabos sueltos y abraza el género de la ciencia ficción y el formato sonoro con aplomo y seriedad. Un podcast excelentemente escrito, que además cuenta con un reparto formado por las voces de Melina Matthews, Aura Garrido, Manolo Solo y Rocío León, entre otras.

Escribir distopías en tiempos distópicos

"Santuario nace hace un par de veranos, cuando Audible comienza a preparar su desembarco en España y les hago llegar una idea para una serie", cuenta Manuel Bartual a elDiario.es. "La idea les gustó y no tardé en proponerle a Carmen [Pacheco] que lo escribiéramos juntos. Juntos comenzamos a desarrollar aquella idea hasta convertirla en algo que es tan suyo como mío, y que al mismo tiempo no creo que pudiéramos haber escrito por separado".

"Yo no había escrito nunca con nadie y tenía muchas dudas al respecto, pero cuando empezamos con Santuario, me di cuenta de que era igual que cuando trabajaba con una pareja creativa en agencias de publicidad: se nos ocurrían muchas más ideas que por separado", explica Carmen Pacheco. "También fue muy útil para desatascarnos cuando alguno de los dos llegaba a un callejón sin salida en la trama. Creo que, si existe una afinidad de base en los gustos, es la mejor forma de escribir algo así".

Pacheco es escritora y autora de nueve libros y cómics, además de tener una de las newsletter culturales –llamada Flecha– más interesante del país, con más de 5.000 suscriptores. Bartual es guionista, cineasta y escritor también, y este es su segundo gran trabajo en la ficción sonora tras Biotopía.

Santuario es su primera creación juntos: un thriller con una estudiada estructura de giros que tiene al oyente enganchado a lo largo de doce episodios de veinte minutos. Una historia que respira en ciertos momentos la tensión y la confusión de no poder procesar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, miedo a salir a la calle y miedo a sentirse encerrado. Es un podcast que apela especialmente a la audiencia tras la pandemia que nos ha tenido confinados.

"No afectó a la escritura de la serie porque la terminamos de escribir justo antes de la pandemia", sostiene sin embargo Bartual. "Lo que sí afectó es a su producción, ya que el plan original era haber grabado a comienzos del año pasado pero tuvimos que retrasarlo", y añade que "toda esta situación por la que hemos pasado nos ha hecho ver con otros ojos algunas partes o detalles de la historia, como si la pandemia le hubiera añadido nuevas capas de significado".

Bartual cuenta que cuando él y Carmen Pacheco escribieron Santuario los trajes de protección o las mascarillas les parecía algo "muy distópico". "Imagínate nuestra cara cuando comenzamos a ver por televisión a gente con trajes EPI muy parecidos a los que habíamos imaginado o cuando convertimos las mascarillas en un accesorio más de nuestro día a día. De repente, ese futuro que habíamos escrito nos parecía más cercano, más real, más plausible".

La ciencia ficción de futuros peores y mejores

Tan plausible resulta Santuario que no solo propone un viaje a un futuro que nos podemos imaginar con pelos y señales –porque hemos vivido algo parecido–, también sitúa a la audiencia en debates políticos que están de actualidad: la presión social de la maternidad, la violencia obstétrica, la gestación subrogada…

"Una de las cosas que más me gusta de la ciencia ficción es que te permite abordar debates actuales en un contexto neutral, donde a veces se ven las cosas con mayor perspectiva", opina Carmen Pacheco. "Me gustan las obras que te plantean dudas morales y no las resuelven por ti. Con Santuario queríamos hacer eso, queríamos que los oyentes se hicieran preguntas". La serie aborda sin complejos temas de actualidad sobre los que bien no tiene una posición clara, bien cuenta con personajes que opinan radicalmente distinto. Debates que se establecen dentro del oyente: la ficción planta la semilla.

Aunque algunos dilemas del podcast pinten un futuro más bien negro. "Me cuestiono a menudo la influencia que la ficción tiene sobre la realidad porque las historias no son solo un reflejo, también tienen el poder de cambiarnos", reflexiona Carmen Pacheco. "Creo que en la última década las distopías se han convertido en un grito de auxilio: «o empezamos a hacer algo ya o mira cómo será el futuro». Pero es cierto que también nos han hecho caer en un fatalismo poco útil. Quizá hagan falta más utopías que nos digan «mira, así es como podría ser». Pero es difícil imaginarlas. Tenemos el músculo del optimismo bastante atrofiado".

Una labor loable que conecta este podcast con la obra de autoras como Octavia E. Butler, Margaret Atwood o Ursula K. Le Guin. "Las tres escritoras son un referente absoluto para mí y es un halago si la historia de Santuario recuerda a ellas", sostiene Pacheco, que también cita referentes más cercanos como el ensayo El vientre vacío de la periodista Noemí López Trujillo (Capitán Swing): "Muchas de las cuestiones sobre la reproducción y la maternidad que se tratan en Santuario tienen una influencia directa de ese ensayo, que me leí mientras escribíamos la historia. Tomamos algunas de las preguntas que se hacía Noemí y las llevamos a un futuro mucho más extremo, aunque no demasiado distante".

Más allá de lo literario, Santuario también puede recordar a otras ficciones como la serie El cuento de la criada, películas como Paradise Hills, de Alice Waddington, e incluso en su parte final se diría que hasta relatos de sororidad como Thelma y Louise. "Yo pensé mucho en Hijos de los hombres de Alfonso Cuarón, que es una de mis películas favoritas y también tiene puntos en común con nuestra historia, aparte de un tono que me gustaba tener en mente mientras escribía", añade Manuel Bartual.

No obstante, a nivel formal la principal inspiración de esta serie fue otra ficción sonora: Homecoming, un podcast que el creador de Mr. Robot, Sam Esmail, acabó adaptando a la televisión. "Es uno de nuestros podcasts de ficción favoritos y con Santuario tratamos de conseguir algo así, una serie con ese tipo de naturalidad tanto en las interpretaciones como en su diseño sonoro. Su escucha nos parecía muy inmersiva".

La de Santuario también lo es: uno vive tan de cerca las tensiones y dudas de los personajes que, en ocasiones, se olvida de lo que está haciendo. Quien esto escribe lo ha escuchado tendiendo la ropa o fregando platos y, cuando terminaba algún capítulo, se descubría sorprendido por haber terminado la tarea sin haberse dado cuenta, metido de lleno en las imágenes que la ficción de Bartual y Pacheco genera.