Vandalizada la estrella de Penélope Cruz del Paseo de la Fama de Madrid

La estrella que la actriz Penélope Cruz tiene en el Paseo de la Fama de Madrid, en la calle de Martín de los Heros, ha amanecido este domingo destrozada y las letras con su nombre han desaparecido. A las dos de la madrugada de domingo la estrella de Cruz seguía en su sitio, pero por la mañana estaba completamente destrozada y las letras habían desaparecido, ha confirmado a Efe un empleado de la librería Ocho y Medio, dedicada al séptimo arte.

Según los trabajadores de los cines que hay junto al Paseo de la Fama, son muchas las personas que acuden a hacerse fotografías con las estrellas y se quejan del deterioro en el que se encuentran algunas de ellas.

Y es que no es la primera estrella del Paseo de la Fama madrileño que aparece reventada, pero quizás las otras no fueron blanco de un acto vandálico como ésta sino por el peso de los vehículos que pasan por encima. Hace una semana, el ministerio de Cultura y Deporte otorgó el Premio Nacional de Cinematografía 2022 a Penélope Cruz por tener “una trayectoria excepcional” internacional, que no le ha impedido seguir manteniendo “un firme vínculo con el cine español”.

De las 25 estrellas que tenía el Paseo de la Fama madrileño ya había desaparecido hace tiempo la de la actriz Carmen Maura, y se encuentran parcialmente dañadas la del actor Javier Bardem, marido de Penélope Cruz, y la del director Luis García Berlanga. El Paseo de la Fama de Madrid se presentó en junio de 2011.

La primera idea de colocar las placas partió de Jesús Robles, uno de los dueños de la tienda Ocho y Medio, que falleció en 2013 como consecuencia de un cáncer. “Lanzamos la idea y nos reunimos varias veces con el concejal del distrito. Estaban los cines enfrente, la calle era peatonal desde hacía poco tiempo. Parecía perfecto”, contó María Sylveiro, viuda de Jesús y gerente de esta tienda de libros, labor que compartió con él durante décadas, hace unos días al diario 'El País'.

La Academia de Cine, uno de los impulsores del proyecto, eligió los nombre de las 25 losas y prometió alargar el paseo cada año con un nombre más, lo que solo ocurrió en una ocasión, cuando se agregó al director Luis Escobar.

Preguntado por el diario a quién correspondía cuidar de este paseo, Álvaro Ballarín (PP), concejal del distrito entonces y hoy diputado de la Asamblea de Madrid, que fue quien se reunió con Sylveiro y quien firmó un convenio con la Academia de Cine para levantar las estrellas, no pudo recordar sobre quién recae su cuidado. “Eso figurará en el documento”, apuntó. Pero el convenio no aparece por ninguna parte.