El Bloc no encuenta facturas de 120.000 de los 194.800 euros que pagó a la agencia bajo sospecha de financiación ilegal

El Bloc puede justificar que gastó 494.605 euros en la campaña electoral municipal de 2007. Pagó a la agencia Crespo Gomar, con sede en Gandia, un total de 194.000 euros en los años 2007 y 2008. De esa cantidad 74.800 euros corresponden a sendas facturas de 34.800 y 40.000 euros (IVA incluido) por "trabajos de publicidad" para las elecciones de 2007. Otros 20.000 correponden a la campaña de 2008. Los 100.000 euros restantes también consta en las cuentas del partido que se pagaron pero los atribuye a "servicios prestados por la empresa relativos a gastos hechos fuera de periodo electoral". Sobre esos 120.000 euros, constata el Bloc "la falta de facturas" pese a que tiene constancia de que los pagó.

Estas son, a grandes rasgos, la cifras que contiene el informe de la ejecutiva del Bloc aprobado este lunes, tras la investigación interna desarrollada a raíz de la investigación judicial, ya archivada, sobre la supuesta financiación de aquella campaña a través de Crespo Gomar. El informe asegura que "se ha podido constatar la falta de facturas sobre los 120.000 euros restantes, pero sí pagados en su totalidad y justificados documentalmente en la contabilidad interna del Bloc".

La conclusión del informe es que la contabilidad se corresponde con la presentada en su día ante el Tribunal de Cuentas, que "no se han podido constatar irregularidades en la financiación de las campañas de 2007 y 2008, pero sí una deficiencia contable en la relación con la empresa de servicios de comunicación Crespo Gomar". Se produjo, señala en otro momento el informe, "una mala praxis organizativa y contable en la relación contractual con aquella empresa, derivada de la falta de conservación de los presupuestos de campaña y de la deficiente custodia del resto de la documentación de los gastos relativos a conceptos no electorales".

El Bloc recuerda que, para hacer frente a las deudas generadas por la campaña "tuvo que ampliar la hipoteca existente sobre la sede nacional ante la entidad financiera Bancaixa", por la que obtuvo 102.431 euros.

El responsable de la campaña se aparta

Tras revelar las deficiencias halladas en sus cuentas, el Bloc explica que el secretario electoral de aquel momento y responsable de la campaña bajo sospecha, Lluis Miquel Campos, actual asesor del presidente de la Corts Valencianes, Enric Morera, ha comunicado a la ejecutiva "su decisión de pedir un permiso no retribuido para dar cuentas en la comisión del Senado". Se refiere a la comisión de investigación de la financiación de los partidos creada por el PP en la Cámara Alta, a la que Campos ha sido citado el 24 de mayo.

La secretaria general del Bloc, Àgueda Micó, declaró a eldiario.es estar "tranquila" por haber hecho todo lo que ha podido para aclarar el asunto. "No hemos detectado delitos ni irregularidades", aseguró, aunque lamentó que las deficiencias detectadas puedan impedir que se disipe del todo la polémica. La actual dirección del Bloc sospecha que los gastos pagados a Crespo Gomar de los que no se han hallado las facturas corresponden a la precampaña de las elecciones de 2007, pero no tiene constancia documental de ello.

Las únicas facturas de Crespo Gomar que ha hallado el Bloc en su informe son precisamente las dos de 40.000 y 34.800 euros (IVA incluido) que figuran como pagadas por la formación nacionalista en la denuncia que presentó el PP por financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc y que dio pie a la investigación judicial, posteriormente archivada en lo que se refiere al Bloc, debido a que los eventuales delitos habrían prescrito.

El informe no hace alusión alguna a la única documentación que acompañaba, en esa denucia del PP, al "estadillo" en el que figuran gastos de 739.217 euros (IVA incluido) supuestamente realizados por el Bloc entre 2006 y 2008 con la agencia Crespo Gomar. Se trata de unos correos electrónicos en los que se alude a Lluismi Campos como destinatario final de una factura de 46.000 euros de abril de 2006 por un diseño de identidad corporativa que la empresa Metrovacesa habría pagado por cuenta del centro comercial y de ocio La Vital, de Gandia, y que supuestamente correspondería a un trabajo para el Bloc.

Àgueda Micó destacó que el Bloc se opuso al proyecto de La Vital y no favoreció precisamente su implantación, por lo que tiene poca lógica que pagara ilegalmente al Bloc. Tampoco tiene constancia el partido de ninguna remodelación de su identidad corporativa en 2006. En sus archivos no hay una factura que corresponda a ese supuesto trabajo de Crespo Gomar, pero la agencia, apunta la dirigente valencianista, sí que participó en el diseño del centro comercial y de ocio, por lo que podría referirse a trabajos realmente efectuados.