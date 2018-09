Ximo Puig: “El Debate de Política General ha demostrado que no existe un proyecto alternativo en la Comunitat Valenciana”

“Es indiscutible que estamos mejor que hace tres años, se pongan como se pongan, y el Debate de Política General ha demostrado que no hay un proyecto alternativo al que nosotros planteamos en la Comunitat”. Así de contundente se ha mostrado el secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención en la Festa de la Rosa celebrada por los socialistas valencianos este domingo en el salón de actos del Jardí Botànic, del que ha señalado que es “un símbolo de lo que representa el cambio que necesitaba la Comunitat”.

“Todos los indicadores sociales y económicos están mejora que hace tres años, sobre todo el paro que, aunque esté lejos de nuestro objetivo, es evidente que ha mejorado y hoy tenemos 200.000 puestos de trabajo más y al final de la legislatura habremos bajado 10 puntos la tasa de desempleo que nos encontramos en 2015”, ha indicado el líder de los socialistas valencianos. El president de la Generalitat ha recordado que “la derecha decía hace tres años que el Botànic iba a ser un desastre y hoy somos ejemplo de estabilidad, seguridad y honradez”.

El jefe del Consell ha señalado el “cambio de paradigma” que ha supuesto para la Comunitat al pasar “de la corrupción a la solidaridad, a un gobierno decente y a un cambio en las expectativas de futuro”. Puig ha recalcado además que 1’3 millones de valencianos y valencianas no pagan ya copago farmacéutico, que han descendido un 15% las tasas universitarias y que uno de cada tres alumnos de estudios superiores no paga ni un euro, unas medidas que, según ha dicho, “son el camino hacia la igualdad de oportunidades”.

El secretario general del PSPV-PSOE ha incidido en que los socialistas valencianos no van a dejar de defender y reivindicar “un cambio en el modelo de financiación que sea justa para los valencianos y valencianas”. La diferencia, según ha explicado, “es que ahora hay diálogo al otro lado y posibilidad de avanzar y solucionar problemas que es lo que la gente quiere”. Para Puig, los Presupuestos Generales del Estado “serán la demostración de que todos los gobiernos no se comportan igual con la Comunitat Valenciana y que el Gobierno de Pedro Sánchez no trata igual a los valencianos y valencianos que lo hacía Mariano Rajoy”.

Por su parte, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que “muchas de las cosas que estamos haciendo en el Gobierno de España las basamos en la experiencia que se está viviendo en la Comunitat Valenciana”. “Los socialistas tenemos un proyecto de país para España basado en el diálogo, la participación y la justicia social”, ha defendido Ábalos quien ha añadido que es en la Comunitat con Ximo Puig a la cabeza donde se ha tomado la delantera. “Ahora estamos todos juntos defendiendo un gran proyecto”, ha expresado.

El secretario de Organización del PSOE ha expresado “la tristeza que da la derecha española que no tiene proyecto ni estrategia, sino que van a remolque de lo que otros proponemos atacando a las personas y no a las políticas” y ha defendido el decreto ley aprobado esta semana en el Congreso con el que “se ponía fin a la gloria de un dictador que estuvo 40 años sometiendo y robando el presente y el futuro a muchas generaciones de españoles”. Asimismo, ha indicado que los socialistas “hemos llegado al gobierno, sea el de España o el de la Comunitat Valenciana, a solucionar los problemas que la gente nos pedía que solucionáramos y no a inflar las encuestas”.

En el acto, también ha intervenido la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y diputada en Les Corts, Mercedes Caballero, quien ha indicado que “frente a las bravuconadas del resto de partidos, los socialistas tenemos que continuar por el camino trazado, gobernando en España, en la Generalitat, en la Diputación de Valencia y en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat haciendo la política que estamos acostumbrados a hacer, la que cambia la vida de la gente”. Además, la líder del PSPV en la ciudad de València y teniente de alcaldesa, Sandra Gómez, ha señalado que los socialistas “estamos orgullosos de que el gobierno de España ponga como ejemplo el gobierno de Ximo Puig con sus políticas públicas que ponen en el centro a las personas devolviendo el apellido de pública a la sanidad y de calidad a la educación”.