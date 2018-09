El plan urbanístico de El Grau asume la negativa del Gobierno a soterrar las vías en la entrada a València

La solución contemplada en el Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grau para salvar las vías ferroviarias de Serreria tiene pocos visos de ser realmente provisional, tal y como se vendió en su momento, y muchos de permanecer largos años tal cual está proyectado. Al menos, si el pretendido soterramiento tiene que correr a cargo de las arcas del Ministerio de Fomento.

Como explicó el concejal de Urbanismo el pasado día 13, el PAI incluye un terraplén de hasta seis metros de altura en la zona de la prolongación de la Alameda para salvar las actuales vías, las cuales serían recubiertas con planchas de hormigón revestidas con pavimento y zonas verdes, sirviendo la superficie como conexión peatonal entre ambos lados del cauce (Alameda y Moreras).

Este aspecto creó una gran polémica en el seno del tripartito, puesto que en un primer momento, tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como la portavoz de València en Comú, entendían que esta solución implicaba renunciar al soterramiento de esas vías que parten en dos la ciudad.

Sin embargo, Sarrià defendió que se trataba de una actuación provisional para dar continuidad al paseo de la Alameda y a la avenida de Francia, a la espera de que el Gobierno ejecutara el soterramiento, contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana.

Finalmente, el edil socialista logró convencer a los socios de Compromís para apoyar el PAI con el terraplén para salvar las vías y al mismo tiempo solicitar al Ministerio de Fomento de licitación del proyecto de soterramiento.

Pero València en Comú se desmarcó y propuso que fuera el Ayuntamiento el que asumiera el coste de las obras de sus propios presupuestos (al menos 78 millones de euros) al tener constancia de que Fomento nunca iba a asumir ese proyecto.

Y a tenor de la documentación recabada, parece que la formación vinculada a Podemos tiene razón. Según un informe del servicio de Planeamiento sobre alternativas técnicas del PAI del Grau del año 2004, "la continuidad del soterramiento del tramo ferroviario de la línea Valencia-Tarragona desde la avenida de Francia hacia el Sur no está incluida en el Convenio para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria" ya que desde el punto de vista de la explotación ferroviaria "no es necesario realizar el soterramiento indicado".

Pese a estas indicaciones, la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, prometió en repetidas ocasiones que el Gobierno asumiría estas obras.

Pero no fue el único aviso del ejecutivo central. Más recientemente, en el año 2015, cuando se abrió el plazo de alegaciones a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, también el Ministerio de Fomento advirtió que "excepto en el caso del Canal de Acceso y futuro trazado del AVE, desde el Ministerio de Fomento se considera que la adecuada explotación ferroviaria no requiere ejecutar los soterramientos propuestos por el Plan, por lo que no entra en sus previsiones ni su realización ni su ejecución. Es más, al considerar que se trata de obras de carácter urbanístico, se entiende que deberán ser asumidas directamente por las administraciones locales o autonómicas competentes".

A esta alegación, el Ayuntamiento contesta que "los soterramientos ferroviarios que se recogen en los planos de ordenación forman parte de la visión estratégica del Plan y así lo ha considerado la Corporación, por lo que, lógicamente, deben reflejarse en el mismo".

Queda patente, por tanto, que pese a la planificación municipal prevé el soterramiento y a la intención del actual equipo de Gobierno municipal, el ejecutivo central no tiene ninguna intención de asumir el soterramiento, lo que deja en entredicho la provisionalidad de la solución proyectada en el PAI.

Habrá que ver, sin embargo, si el actual ministro de Fomento socialista, José Luis Ábalos, abre la puerta a una posible cofinanciación del soterramiento.