El PSOE vuelve a pedir la abstención del PP y califica de "chiste del día" una candidatura alternativa a Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones se ha reunido este lunes con la dirigente de Compromís, Mónica Oltra, y su diputado en el Congreso, Joan Baldoví; un encuentro al que también han asistido el secretario general del PSPV, el también president de la Generalitat Ximo Puig, y el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos. Esta es la primera reunión que mantiene Pedro Sánchez fuera de Madrid para negociar la segunda vuelta de su investidura tras solo obtener el apoyo el Partido Regionalista de Cantabria y del PSOE en la primera votación. La semana del 19 de agosto, el candidato socialista tiene previsto reunirse en la sede del PNV en Bilbao (Sabin Etxea) con el líder del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar.

Con un chascarrillo. Así es como ha comenzado el encuentro. Ante la pregunta de Oltra a Sánchez de cómo estaba, el presidente ha respondido: "En funciones". Ábalos, al finalizar una reunión que ha durado alrededor de una hora, ha anunciado un acuerdo con Compromís para la investidura de Pedro Sánchez que todavía "falta por concretar".

Ábalos se ha referido también a las declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha invitado este martes al rey a proponer un candidato alternativo a la investidura, consensuado entre populares y Ciudadanos con la abstención del PSOE. A juicio del secretario de Organización socialista, no es necesario hacer una interpretación de los resultados del 28 de abril: "El resultado es claro y uno lo que tiene que hacer es encajar el resultado electoral". "

Algunos empiezan a abordar terrenos de fantasía que ponen en cuestión la gobernabilidad de este país", ha ironizado Ábalos, para añadir: "Cuando uno no es capaz de asumir lo ocurrido, se recurre a la excusa y la fantasía".

Ábalos ha calificado la propuesta de García Egea de "chiste del día" al tiempo que ha acusado a los populares de "eludir la responsabilidad que tenían". En ese sentido, el secretario de organización del PSOE ha reiterado la llamada a la abstención del PP. "Si quiere ser el partido que lidere la oposición, que es el papel que le corresponde, para eso tiene que haber un Gobierno. Si tienen alternativa de Gobierno, que la presenten, pero si no la tienen, que dejen que haya Gobierno… porque el bloqueo no es una alternativa", ha dicho.

Por su parte, Oltra ha destacado que se ha puesto en valor la experiencia valenciana, tanto el Gobierno de coalición como la forma de negociar. "Primero hay que hablar del contenido", ha dicho la líder de Compromís. "Apostamos por un acuerdo y por un Gobierno que sea a España lo que el Gobierno del Botánico es a la Comunitat Valenciana". Sea o no de coalición, pide "que esté claro el contenido de la acción de Gobierno". "Los gobiernos de coalición no son el demonio", ha dicho al respecto Baldoví.

Acogida del Open Arms

La visita de los representantes del Gobierno llega apenas unos días después de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, haya propuesto que el puerto sea el espacio de acogida del barco Open Arms, que lleva días vagando por el Mediterráneo con 121 personas a bordo. Ribó pide a Sánchez que repita el gesto que ya realizó con el Aquarius, cuando la embarcación que rescató a más de 600 personas llegó al puerto de Valencia tras ser rechazada en Italia y Malta.

Al respecto, el secretario de Organización del PSOE ha dicho: "No puede ser que España sea el único país que asuma las labores de salvamento", para añadir, "es importante que otros países no eludan su responsabilidad".

Tanto la vicepresidenta del Consell como el president han explicado que su Gobierno respalda la llegada del barco a Valencia o Alicante, aunque la última palabra la tiene el Gobierno central. Puig señala que en su Gobierno "siempre" están "dispuestos a ser una tabla de salvación", pero advierte de "no hacer el juego" al ministro italiano, Mateo Salvini: "Es una cuestión de calado político profundo, y no puede ser que haya países que no atienden el derecho internacional, que dice que este barco tiene que ser acogido en el puerto seguro más cercano, y por eso hay que luchar".

Reforma del sistema de financiación

Horas antes de la reunión, el ministro de Fomento en funciones ha asegurado que, de repetirse un Gobierno con Sánchez al frente, este acometerá la reforma de la financiación autonómica durante el primer año de la legislatura. Además, ha anunciado que el primer Real Decreto sería el de liquidación de las cuentas para que las comunidades puedan disponer de tesorería. Compromis ha pedido que en ocho meses haya "una propuesta firme reforma del sistema de financiación para que las comunidades autónomas podamos aportar".