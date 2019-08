El PP invita al rey a que proponga un candidato alternativo a Sánchez

El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha invitado al rey este lunes, tras las declaraciones en las que el monarca instó a los partidos a que encontraran una solución antes de ir a elecciones, a que proponga un candidato alternativo a Pedro Sánchez.

Se trataría, según ha dicho, de "un candidato de consenso" y que podría salir, tal y como ha desgranado en una rueda de prensa en Santander, de "una alianza de partidos constitucionalistas", con un pacto entre PP y Ciudadanos con la abstención del resto de partidos. "El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones", ha valorado, argumentando que el candidato socialista "no ha obtenido la confianza del arco parlamentario".

Y es que el secretario general de los 'populares' ha recordado que el presidente en funciones "solo tiene 124 diputados, 123 del Partido Socialista y uno del Partido Regionalista de Cantabria", por lo que "nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato". "El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso", ha manifestado.

"El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los consitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista", ha planteado García Egea.

El secretario general del PP ha vuelto a poner el foco en la investidura de la socialista María Chivite en Navarra con la abstención de Bildu para argumentar que "Sánchez no es de fiar" por lo que el PP no se abstendría en una segunda votación de investidura. "Con un Partido Socialista que va de la mano con Bildu, donde Bildu le abre la puerta, el Partido Popular no puede entrar", ha sostenido.

Posteriormente, García Egea ha cuestionado las declaraciones de Revilla de este fin de semana en las que avisó de la posibilidad de aplicar "recortes" en Cantabria si no había Presupuestos Generales. "Cabe proponer medidas que mejoren la vida de los ciudadanos", ha dicho. "Hemos visto cómo se hacían declaraciones por parte del señor Revilla diciendo que si Sánchez no era elegido presidente iba a haber recortes. Si me permiten, vamos a invertir la prueba: Si el señor Pedro Sánchez es elegido presidente habrá recortes para Cantabria y para España", ha sentenciado.