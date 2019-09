El cicle 'Crims i ombres' presenta pel·lícules protagonitzades per Marilyn Monroe i Humphrey Bogart

L'Institut Valencià de Cultura recupera a la Filmoteca durant el mes d'octubre cinc clàssics de cine negre dins del cicle 'Crims i ombres' dedicat al gènere policíac.



Aquesta nova fase del cicle s'inicia el dimarts, 1 d'octubre, amb una doble sessió i amb dues pel·lícules molt diferents.



A les 18.00 hores es projecta 'Objetivo señalado' (1951), un thriller històric dirigit per Anthony Mann, ambientat durant la Guerra de Secessió i centrat en els esforços d'un detectiu per impedir l'assassinat de Lincoln. A les 20.00 hores podrà veure's 'Pitfall' (1948), un curiós melodrama criminal dirigit per André Toth i protagonitzat per Dick Powel i Lizbeth Scott.



Dins del cicle també podrà veure's 'Manos peligrosas' (1953), un dels millors thrillers d'espionatge de la Guerra Freda dirigit per Samuel Fuller i protagonitzat per Richard Widmark i Jean Peters, i 'El cuarto poder' (1952), un híbrid de melodrama periodístic i cine negre dirigit per Peter Brooks i protagonitzat per Humprey Bogart.



El cicle es tanca a l'octubre amb 'Niágara' (1953), un thriller psicològic rodat en color, ambientat a les cèlebres cascades, dirigit per Henry Hathaway i protagonitzat per Marilyn Monroe i Josep Cotten.