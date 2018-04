Alicante se debate entre las acusaciones de ‘belmontazo’ y la vuelta inesperada del PP

Alicante ha pasado en unos minutos de estar dirigida por un minigobierno socialista con una alcaldesa accidental, a otro popular con un alcalde “de rebote”. A la sesión de investidura de la casa consistorial acudía en la mañana de este jueves la regidora tránsfuga Nerea Belmonte como la única esperanza para PSOE, Guanyar y Compromís de permitir a los primeros seguir gobernando. La exedil de Podemos ha salido del Ayuntamiento tres horas después escoltada por la policía y entre gritos de “vendida”.

¿Se ha producido un nuevo tamayazo como ocurriera en la Comunidad de Madrid? Para las fuerzas de izquierdas, no hay duda, “un tamayazo en toda regla, un belmontazo”, afirmaba el vicesecretario del PSPV-PSOE, Manuel Mata. En esta línea también se expresaba el secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, quien ha estado inmerso en las negociaciones durante los últimos días con Belmonte, y que ha pedido explicaciones al PP por lo ocurrido.

Los tres grupos de izquierdas habían llegado al pleno de este jueves sin los 15 votos necesarios. Les faltaba uno para la mayoría y tras rechazar Ciudadanos primero y su concejal tránsfuga Fernando Sepulcre después investir con sus apoyos a la socialista Montesinos, solo quedaba en el tablero Nerea Belmonte, tránsfuga salida de Guanyar.

Según ha explicado Belmonte al concluir el pleno, “la culpa” de no haber logrado un acuerdo es de Miguel Ángel Pavón, líder de Guanyar, por no haber querido “dar su brazo a torcer” a la hora de plasmar por escrito la restitución del derecho de la ex de Podemos de volver a percibir un sueldo. Sin embargo, el grupo de Pavón, Compromís y PSOE insisten en que sí que se había llegado a un principio de acuerdo la noche anterior al especificar la intención de modificar el Reglamento Orgánico de Pleno para incluir esta demanda.

“Alguna cosa rara ha pasado”, asumía con resignación Natxo Bellido, de Compromís. “Le hemos dado todas las reivindicaciones que pedía, nos comprometimos a darle su sueldo y no le ha servido”, añadía la hasta hoy alcaldesa en funciones Eva Montesinos.

¿Qué dice el PP? Que no son ciertas las acusaciones de haber “comprado” a Belmonte. “He ningún momento he mantenido conversaciones con ella o Sepulcre” –que se ha votado a si mismo, aunque ha sido declarado nulo- ha afirmado el alcalde Luís Barcala. “El PSOE estará vigilante” para saber qué ha pasado, ha avanzado Muñoz.

En su discurso de investidura, Barcala ha ofrecido a Ciudadanos formar parte del equipo de gobierno del PP que echa a andar hasta los próximos comicios de 2019. A los pocos minutos de este ofrecimiento, la portavoz de Cs Yaneth Giraldo, ha respondido con un no rotundo porque su posición debía estar en la oposición.

No obstante, la posición del partido naranja en pleno de investidura ha sido criticada por todas las formaciones de izquierdas. “Ciudadanos cada vez que tiene que elegir entre salvar al PP o apostar por un gobierno de progreso lo tiene claro: salva al PP”, apostillaban desde el PSOE.