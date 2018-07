El colegio de Altura (Castellón) no impartirá religión islámica como asignatura el próximo curso

Concejales y representes del Partido Popular de Altura junto a padres y madres de alumnos del colegio público de este municipio castellonense en el que se barajaba desarrollar el próximo curso una experiencia piloto para la implantación de religión islámica se han manifestado este martes para exigir que "no se lleve a cabo esta prueba piloto" en el centro educativo.

Así lo ha manifestado la presidenta del Partido Popular del municipio, María Teresa Máñez, en declaraciones a Europa Press, quien ha detallado que la protesta parte de los padres que se declaran "en contra de esta imposición". "Se experimenta con gaseosa, no con los niños de Altura", ha subrayado para señalar que ella es madre de dos hijos a los que ha "dado de baja del colegio".

No obstante, horas antes de que comenzara la protesta, la agrupación socialista de la población ha anunciado a través de Facebook que finalmente en este centro educativo no se impartirá esta asignatura el próximo curso.

En el escrito, la agrupación socialista de Altura señala que "tras una conversación ayer con el president de la Generalitat y hoy con el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, por parte del alcalde de Altura, estamos en condiciones de anunciar, que Altura, no va a ser experiencia piloto en implantación de religión islámica en el colegio público".

Sin embargo, Máñez ha lamentado que el alcalde socialista, Miguel López, "se esconda detrás de un comunicado en el Facebook del PSOE de Altura" y ha remarcado que "no debería confundir a estas alturas los medios públicos de los medios partidistas". "Esa especie de comunicado debería haberse hecho desde la Web municipal y desde el Facebook del Ayuntamiento de Altura porque de lo contrario, crea confusión", ha considerado.

En este sentido, los populares se preguntan si "según el comunicado, el alcalde y la concejal de Educación llevan un mes negociando con la Generalitat Valenciana para que no se implante el islam, porqué en la reunión con la comunidad educativa la concejala no dio ninguna explicación al respecto".

Para la presidenta del PP de Altura, "el alcalde, a través del Facebook del PSOE, ha intentado descafeinar la concentración, pero Altura ha salido a la calle para rechazar esta imposición". "Debería dar la cara ante la comunidad educativa y ante todo el municipio, y explicar si él o alguien del equipo de gobierno tenían conocimiento de los planes del Consell y, en caso afirmativo, porqué no informó a su debido tiempo", ha incidido.

Así, ha criticado que el primer edil "no dé la cara" ni defienda "a los alturanos que mayoritariamente decimos no a la implantación del islam", ha continuado la responsable del PP, para quien "esta situación puede acabar perjudicando al colegio y al futuro de Altura porque muchos padres están sacando a sus hijos del centro porque no comparten la imposición del Consell".