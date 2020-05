Condenado por “graves injurias” un hombre que publicó en Facebook insultos homófobos contra el alcalde de la Font de la Figuera

Un hombre ha sido condenado a tres meses de multa por un delito de "injurias graves con publicidad", por haber publicado en 2018 en Facebook un mensaje con insultos de carácter homófobo contra el alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz.

El pasado 13 de marzo tuvo lugar la celebración del juicio oral, donde la acusación particular y la defensa acordaron de conformidad el reconocimiento de culpa del acusado y la condena por “injurias graves con publicidad”, según la sentencia. La aceptación por parte del acusado de la responsabilidad criminal ha evitado una pena mayor, y además se ha retractado de sus manifestaciones.

La condena final es una pena de 3 meses de multa con cuota diaria de 3 euros y el pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular, y a que se publique también la sentencia en Facebook -donde se publicaron las injurias- en un plazo de un mes.

El alcalde de la Font de la Figuera Vicent Muñoz ha manifestado que “estamos contentos por la necesidad de hacer visible que los ataques a los cargos públicos o a cualquier persona, no pueden quedar impunes siempre y menos, cuando vienen con la carga homófoba con la cual se proferían. Por el que a mí me afecta, ser cargo público no puede suponer tener que soportar cualquier ataque injustificado y menos cuando muestran el odio y la homofobia como línea de discurso”.

Vicent Muñoz concluye que “las personas LGTBI que estamos a las instituciones estamos por nuestro trabajo y nuestra constancia, no para ser motivo de injurias o acusaciones injustificadas. Todavía queda mucho de camino para hacer y para erradicar esa dolencia, la homofobia, pero andamos decididamente”.