Alcoi i Bocairent seran les noves capitals culturals valencianes a partir del 25 d'abril

Cultura de la Generalitat ha determinat que les pròximes capitalitats culturals valencianes entre el 25 d'abril de 2020 i el 25 d'abril de 2021 seran Alcoi i Bocairent, dues localitats separades per la serra de Mariola i que es convertiran en el punt de referència cultural del nostre territori. Així s'ha decidit en la comissió avaluadora que les ha seleccionades entre les candidatures presentades per a prendre el relleu d'Altea i Vilafranca.

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assenyalat que "per quart any consecutiu promovem des de la Generalitat aquest reconeixement d'àmbit autonòmic per a destacar la importància que els municipis valencians donen a la cultura en els seus entorns, com un element potent per democratitzar l'activitat cultural i una aposta ferma per atraure visitants''.

''Les capitalitats culturals valencianes vertebren el nostre país i, com en la resta d'edicions passades, des de Cultura de la Generalitat també nodrirem de contingut els projectes que ens han presentat Alcoi i Bocairent, dues poblacions a les quals felicitem per la qualitat de les seues propostes", ha afegit

Així, Alcoi ha sigut reconeguda com a capital cultural valenciana 2020-2021 com a municipi de més de 5.000 habitants per presentar un projecte ambiciós amb una programació de qualitat. El patrimoni cultural i històric d'Alcoi és excel·lent, amb un ampli ventall que reuneix art rupestre, assentaments romans i ibers, un fort llegat àrab i cristià, patrimoni industrial, modernisme, paratges naturals i festes conegudes mundialment com els Moros i Cristians, la cavalcada de Reis o el Betlem de Tirisiti, declarat bé d'interés cultural.

L'activitat cultural a la localitat de l'Alcoià és destacada, ja que la ciutat compta amb més de 100 associacions culturals actives i diferents espais i infraestructures culturals de referència.

Però més enllà del patrimoni cultural ja existent, el projecte d'Alcoi presenta un seguit d'iniciatives ambicioses que durà a terme durant el període 2020-2021 que inclouen la celebració de certàmens literaris, cicles homenatge, fires, festivals i congressos que convertiran Alcoi en un referent cultural del territori valencià.

D'altra banda, el projecte de Bocairent ha sigut seleccionat com a capital cultural valenciana 2020-2021 per a un municipi de menys de 5.000 habitants per la seua aposta per fer accessible la cultura a tota mena de persones i ampliar l'oferta de qualitat en un municipi que ja compta amb una important activitat cultural.

El dinamisme del teixit associatiu local i la gran diversitat cultural de la localitat de la Vall d'Albaida destaquen en un projecte que es basa en propostes exigents i atrevides separades en sis eixos fonamentals: història i patrimoni, tradicions i cultura popular, arts plàstiques i visuals, arts escèniques, lectura i literatura i música.

A més, Bocairent ha presentat un projecte que no es limita només a la visió local de la cultura, sinó que aspira a ser un altaveu de la tasca cultural que els pobles valencians desenvolupen amb esforç, tenacitat i il·lusió diàriament.

Comissió de valoració de projectes 2020-2021

La comissió avaluadora de les candidatures rebudes per a les capitalitats culturals valencianes 2020-2021 ha estat conformada per la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; els caps dels serveis territorials de Cultura d'Alacant, Castelló i València; i representants del Consell Valencià de Cultura, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l'Agència Valenciana de Turisme i les universitats valencianes.

Capital cultural valenciana

La capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l'any 2016 amb l'objectiu d'incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic.

Gandia va ser elegida com a primera CCV per al període 2017-2018. Amb la incorporació de dues distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i una altra per als que tinguen de menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries prengueren el relleu com a CCV el 2018-2019, i finalment, Altea i Vilafranca són les actuals capitals culturals valencianes fins al 25 d'abril.

Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l'oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l'accés universal a la cultura.