El Teatre Principal de Castelló celebra 125 anys d’històries

El Teatre Principal de Castelló està d’aniversari. El centre cultural castellonenc més important va obrir les seues portes per primera volta un 15 de febrer de 1894. Hui, 125 anys després, prepara la celebració de la seua pròpia història. ‘125 anys d’històries’ és com han titulat aquesta efemèride que l’Institut Valencià de Cultura vol celebrar amb un espectacle nocturn de ‘Vídeo Mapping’ i unes projeccions en 3D sobre la façana del teatre a les 21.00 hores i a les 21.30 d’aquest divendres 15 de febrer.

A més, el Teatre Principal té preparades més activitats extraordinàries com ara les visites guiades dramatitzades i gratuïtes on es recorreran els espais més característics del centre cultural. Aquestes visites, amb nom ‘Viatge al Principal’, tenen una durada d’uns 60 minuts acompanyats per dos personatges shakespearians, que convidaran al públic a conèixer els racons més especials del centre. També contaran curiositats, anècdotes i fets històrics del teatre.

El teatre també ha preparat una exposició de vestuari teatral pertanyent a diferents produccions del IVC com per exemple un vestit dissenyat per Francis Montesinos, del vestuari de l’obra ‘Los intereses creados’ de José Sancho l’any 2010; o altre com el vestit dissenyat per Marian Vaerla del vestuari de ‘El sí de las niñas’ de Vicente Genovés l’any 2007. Tant les visites guiades com l’exposició es mantindran fins a final de temporada.

El delegat territorial de Cultura del IVC, Alfonso Ribes, defineix el teatre com “el centre cultural més significatiu i emblemàtic de la cultura de Castelló” i recorda la seua joventut “molt lligada” al teatre. “Per ací han passat els més importants actors de l’escena espanyola”, assegura. I també recorda el canvi que van viure quan va començar la democràcia.

Són molts els records que guarden les parets del Principal, com també són moltes les vivències que encara queden per sentir. Durant aquesta temporada el teatre té programades obres com La Golondrina, de Guillem Clual, El Precio de Arthur Miller o altres títols com Mare Mar, Juntos o Lunaticus Circus.

El Principal continuarà impassible al pas del temps. Un testimoni dels canvis de la ciutat i dels seus habitants, però sempre amb l’esperit de continuar obrint les portes i contant històries.